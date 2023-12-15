التوهج الشمسي غير المسبوق للشمس يحمل خطرًا وشيكًا على الأرض

تسبب التوهج الشمسي الأخير، والذي يوصف بأنه أحد أكبر التوهجات المسجلة على الإطلاق، في انقطاع واسع النطاق للترددات اللاسلكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا الحادث قد يمثل فقط بداية لسلسلة من الأحداث الكارثية المحتملة. اكتشف العلماء الآن تيار بلازما عالي الكثافة يتجه نحو الأرض، ومن المتوقع أن يؤدي إلى عاصفة شمسية قوية ويخلق المزيد من الفوضى.

يتبع نشاط الشمس دورة مدتها 11 عامًا ويتم تصنيفها بناءً على قوة ومدى توهجاتها. تم تصنيف هذا التوهج، الذي حدث يوم الخميس حوالي الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على أنه X2.8، مما يجعله أحد أقوى أحداث الراديو الشمسية المسجلة. أبلغت وحدات خدمة الطقس المتعددة بمركز NWS عن تداخل في الاتصالات اللاسلكية مع الطائرات نتيجة لذلك.

غالبًا ما تكون التوهجات الشمسية بهذا الحجم مصحوبة بانبعاثات كتلية إكليلية (CMEs)، والتي تدفع سحبًا ضخمة من البلازما الشمسية إلى الفضاء بسرعات عالية بشكل لا يصدق. على الرغم من ندرة الانبعاث الإكليلي، إلا أنها تمتلك القدرة على التسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع على الأرض لعدة أشهر، مما يؤدي إلى أضرار بمليارات الدولارات والتأثير سلبًا على الأقمار الصناعية.

لقد تم التأكيد على أن التوهج الأخير كان مرتبطًا بالفعل بانبعاث إكليلي إكليلي، وهناك مؤشرات على وجود مكون موجه نحو الأرض. تحذر SpaceWeather أيضًا من احتمال حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية من فئة G1 في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر بسبب تيار الرياح الشمسية الوارد الذي يحتوي على CME. يمكن أن يتصاعد الوضع إلى مستويات عاصفة G2 معتدلة أو حتى مستويات عاصفة G3 قوية بحلول 17 ديسمبر عندما من المتوقع أن يصل الانبعاث الإكليلي المرتبط بالتوهج الشمسي إلى الأرض.

لدى العاصفة الشمسية G3 القدرة على إتلاف الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعطيل شبكات الهاتف المحمول، وأنظمة تحديد المواقع، وتشكل تهديدًا للإلكترونيات الأرضية وشبكات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوسع تأثير الشفق القطبي إلى خطوط العرض الجنوبية أكثر من المعتاد.

وفقًا لعلماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن التوهج الأخير من الفئة X لا يمثل فقط أكبر توهج في الدورة الشمسية 25 الحالية، ولكنه أيضًا الأكثر أهمية منذ سبتمبر 2017. ويحذر الخبراء من أن هذا الحدث غير المسبوق قد يمثل البداية فقط، حيث أن نشاط الشمس ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول منتصف عام 2024.