طلاب نيو برونزويك يستعدون لإرسال قمر صناعي صغير إلى الفضاء

تحرز مجموعة من طلاب الجامعة من نيو برونزويك تقدمًا كبيرًا في مهمتهم لإطلاق قمر صناعي صغير إلى الفضاء. تم تسمية القمر الصناعي البنفسجي على اسم الشعار الزهري للمقاطعة، وقد أكمل القمر الصناعي بنجاح الاختبار في وكالة الفضاء الكندية ومن المقرر أن يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2022. وبمجرد نشره في مدار الأرض، سيكون الفريق قادرًا على إجراء تجارب علمية دراسة الغلاف الجوي العلوي والطقس من خلال تتبع تحركات فيوليت والتقاط إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقد شارك في المشروع، الذي بدأ عام 2018، أكثر من 300 فرد، من بينهم 274 طالبًا. تم تمويل مشروع القمر الصناعي الصغير من قبل وكالة الفضاء الكندية ومؤسسة نيو برونزويك للابتكار. وشدد البروفيسور برنت بيترسن، من قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة نيو برونزويك، على أهمية الاتصالات اللاسلكية بمجرد وصول القمر الصناعي إلى الفضاء.

ويعمل الفريق حاليًا على إنشاء محطة أرضية في قاعة جيلين التابعة لبنك الاتحاد الوطني، مع هوائي بطول 17 قدمًا مركبًا على السطح. وستكون المحطة الأرضية بمثابة غرفة تحكم للتفاعل مع فايوليت عبر إشارات الراديو. يعد UNB مسؤولاً عن مرحلة التحكم والاتصال بالقمر الصناعي، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في أي تحديات تقنية قد تنشأ. كما ساهم في المشروع طلاب من أقسام الهندسة الأخرى في جامعة مونكتون وكلية مجتمع نيو برونزويك.

ويعد مشروع القمر الصناعي المصغر، الذي تبلغ تكلفته حوالي 400,000 ألف دولار، جزءا من برنامج CubeSat الكندي، الذي يهدف إلى تدريب طلاب ما بعد المرحلة الثانوية في مختلف جوانب البعثات الفضائية. وبعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، سيتم نشر فيوليت في المدار، لينضم إلى إجمالي 14 قمرًا صناعيًا صغيرًا كنديًا. ومن المتوقع أن يدور القمر الصناعي حول الأرض بسرعة ثمانية كيلومترات في الثانية وسيتفكك في الغلاف الجوي عند استكمال مهمته. الفريق متحمس وفخور بإنجازه، حيث وصف الطالب نوح ليدون التجربة بأنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.