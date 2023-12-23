اكتشف العلماء إمكانية تكوين PAH في مناطق الفضاء البارد

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا فيما يتعلق بتكوين مركبات عضوية تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) في الفضاء. كان يُعتقد سابقًا أنها تتشكل فقط في المناطق الساخنة حول النجوم، وتشير النتائج الجديدة إلى أنه يمكن أيضًا إنشاء الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في المناطق الباردة من الفضاء. ولهذا الاكتشاف آثار مهمة على فهم أصول تكوين الكواكب وإمكانية الحياة في الظروف شديدة البرودة.

الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عبارة عن مركبات عضوية معقدة تتكون من هياكل على شكل حلقة تحتوي على كمية كبيرة من الكربون. هذه المركبات متوفرة بكثرة في الكون ويمكن العثور عليها أيضًا على الأرض، غالبًا على شكل بقايا احتراق عضوي غير كامل. في الفضاء، تتواجد الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات بشكل طبيعي في السدم، وأقراص الكواكب الأولية، والوسط النجمي، والنيازك.

أجرى باحثون من مركز الكيمياء الجيوكيميائية العضوية والنظائرية بغرب أستراليا تجارب لإنتاج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات عن طريق حرق النباتات. وقارنوا هذه الجزيئات المولدة في المختبر بشظايا من الكويكب ريوجو، التي جمعتها المركبة الفضائية اليابانية هايابوسا 2، ومع العينات الموجودة في نيزك مورشينسون. من المثير للدهشة أن التحليل كشف عن خصائص مميزة للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات من ريوجو ومورشيسون، مما يشير إلى أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الأصغر حجمًا قد تكونت على الأرجح في الفضاء الخارجي البارد، في حين أن الأكبر منها ربما نشأت في بيئات أكثر دفئًا بالقرب من النجوم أو داخل الأجرام السماوية.

تمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من عالم الفيزياء الفلكية. من المعروف أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات هي اللبنات الأساسية للحياة بسبب محتواها من الكربون. ولذلك، فإن احتمال تشكل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في درجات الحرارة الباردة يثير الاحتمال المثير للاهتمام بأن الحياة يمكن أن تزدهر في الظروف شديدة البرودة.

ريوجو، المصنف على أنه كويكب من النوع C، غني بالكربون والماء، مما يجعله مصدرًا مهمًا للمعلومات حول تكوين نظامنا الشمسي. تعمل هذه الأنواع من الكويكبات ككبسولات زمنية، مما يوفر أدلة قيمة حول المراحل الأولى من تطور الكواكب.

إن اكتشاف أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات يمكن أن تتشكل في المناطق الباردة من الفضاء يوسع فهمنا لقدرة الكون على دعم تكوين المركبات العضوية وربما تغذية الحياة. ومع استمرار العلماء في تحليل العينات التي تم إحضارها من ريوجو، قد يتم الكشف عن المزيد من الأفكار حول العمليات التي تحرك تكوين الكوكب وتطور الحياة.