البحث عن الأقمار الخارجية: أسئلة دراسة جديدة المطالبات السابقة

تثير دراسة حديثة أجراها علماء من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي ومرصد سوننبرغ، الشكوك حول وجود أقمار تدور حول الكواكب الخارجية Kepler-1625b وKepler-1708b. أشارت الادعاءات السابقة إلى أن هذين الكوكبين الخارجيين لديهما أدلة على وجود أقمار، مما يجعلها نادرة بين أكثر من 5,300 كوكب خارجي معروف. ومع ذلك، خلصت الدراسة الجديدة إلى أن تفسيرات الملاحظات دون النظر إلى وجود الأقمار هي أكثر دقة.

ولمزيد من التحقيق في احتمالات وجود الأقمار الخارجية، طور الباحثون خوارزمية حاسوبية تسمى باندورا. تساعد هذه الخوارزمية في البحث عن الأقمار الخارجية ويمكنها تحليل الملاحظات الفلكية الفضائية لتحديد المرشحين المحتملين للقمر. الافتراض السائد هو أن أنظمة النجوم البعيدة يمكن أن تحتوي أيضًا على كواكب لها أقمار، على غرار نظامنا الشمسي. في الواقع، باستثناء عطارد والزهرة، فإن جميع الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي تدور حول قمر واحد أو أكثر.

يكمن التحدي في اكتشاف الأقمار الخارجية في حجمها وصعوبة العثور عليها. الأقمار الخارجية أصغر بكثير من الكواكب المضيفة لها، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. ولتبسيط عملية البحث، جعل الباحثون خوارزميتهم متاحة لجميع الباحثين ككود مفتوح المصدر. ومع ذلك، عندما طبقوا الخوارزمية على ملاحظات Kepler-1625b وKepler-1708b، لم يتمكنوا من تأكيد وجود الأقمار الخارجية.

وفي حالة Kepler-1708b، وجد الباحثون أن السيناريوهات التي لا تحتوي على قمر تناسب بيانات الرصد تمامًا مثل السيناريوهات التي تحتوي على قمر. وخلصت الدراسة إلى أن احتمال وجود قمر يدور حول كيبلر-1708ب أقل مما كان يعتقد سابقا. وبالمثل، يشير الباحثون إلى أنه من غير المرجح أن يكون لدى كيبلر-1625ب رفيق عملاق.

وبينما يستمر البحث عن الأقمار الخارجية، فإن هذه الدراسة تشكك في الادعاءات السابقة وتسلط الضوء على التحديات في اكتشاف هذه الأجرام السماوية الصغيرة. سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث والأساليب المحسنة لتحديد وجود الأقمار الخارجية حول الكواكب الخارجية بشكل قاطع.