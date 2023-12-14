مهمة قمرية جديدة تكشف اكتشافات مذهلة على القمر

كشفت مهمة قمرية رائدة قامت بها كوريا الجنوبية مؤخرًا عن نتائج غير متوقعة حول الجانب البعيد من القمر وطرحت ثروة من الأفكار الجديدة. تم إطلاق المركبة الكورية باثفايندر القمرية، المعروفة باسم دانوري، في أغسطس 2022 وتقوم بدراسة القمر بدقة منذ دخولها مدارها في ديسمبر من نفس العام. قدم الباحثون اكتشافاتهم الرائعة في اجتماع الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو.

أحد أبرز ما تم اكتشافه من المهمة جاء من مطياف أشعة جاما الموجود على متن دانوري. لا يقوم هذا الجهاز فقط بقياس الإشعاع الكهرومغناطيسي عالي الطاقة القادم من سطح القمر، ويكشف عن التركيب الكيميائي لمعادنه، ولكنه اكتشف أيضًا أشعة غاما القادمة من أجزاء أخرى من الفضاء. في الواقع، لاحظ العلماء ألمع انفجار لأشعة جاما تم تسجيله على الإطلاق، وهو ينبعث من مجرة ​​تبعد 580 مليون فرسخ فلكي. بالإضافة إلى ذلك، التقط دانوري العديد من انفجارات أشعة غاما من النجوم البعيدة وسجل ارتفاعات إشعاعية ناجمة عن العواصف الشمسية.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت كاميرا دانوري عالية الدقة، والتي يطلق عليها اسم "ShadowCam"، رؤى لا مثيل لها حول الحفر القطبية للقمر التي يكتنفها الظلام بشكل دائم. ومن خلال التقاط الضوء الخافت المنتشر من المناطق المضيئة القريبة، كشفت الكاميرا أن بعض الحفر القريبة من خط استواء القمر تبدو أقل وضوحا مما كان يعتقد سابقا. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على أهمية مقارنة الحفر في ظروف الإضاءة المختلفة لإنشاء تفسير أكثر دقة للصور من القطبين القمريين.

ومع ذلك، فإن إحدى الأدوات الرئيسية للمهمة، وهي الكاميرات المستقطبة المصممة لمراقبة سطح القمر، واجهت تحديات. واحدة فقط من الكاميرات تعمل وهي تعمل بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعا. علاوة على ذلك، فقد ثبت أن معالجة الصور صعبة بسبب المسحات والتشوهات التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لاستخراج البيانات العلمية.

وعلى الرغم من هذه النكسات، فإن النجاح الشامل الذي حققته مهمة دانوري فاق التوقعات. وبعد أن تجاوزت المركبة الفضائية بالفعل العمر المتوقع لها وهو عام واحد، فيمكن أن تستمر في العمل لعدة أشهر أو حتى سنوات أخرى. وسيكون أحد الاختبارات القادمة هو قدرة المهمة على تحمل كسوف الشمس في مارس 2025، والذي سينقطع خلاله ضوء الشمس، وستعتمد المركبة الفضائية على بطارياتها فقط. وينتظر مراقبو المهمة بفارغ الصبر نتيجة هذا التحدي قبل اتخاذ قرارات بشأن المدة المستقبلية للمهمة.