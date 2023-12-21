هايابوسا-2 اليابانية: كشف أسرار الكون

من المقرر أن تشرع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في مسعى غير مسبوق يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا للكويكبات ويحمي البشرية من الاصطدامات الكارثية المحتملة. لقد تجاوزت المركبة الفضائية Hayabusa-2، التي كانت مهمتها الأصلية هي اعتراض الكويكب القريب من الأرض 162173 ريوغو، التوقعات من خلال الوصول بنجاح إلى وجهتها وتحقيق إنجازات رائدة في استكشاف الفضاء.

بدأت رحلة هايابوسا-2 في ديسمبر 2014، بهدف أساسي هو اعتراض ريوجو، وهو جرم سماوي مليء بأسرار غامضة من أعماق الكون. شهد شهر يونيو 2018 مناسبة بالغة الأهمية عندما وصلت المركبة الفضائية إلى ريوغو بشكل لا تشوبه شائبة، مما يمثل بداية رحلة استكشافية غير عادية.

على مدار الأشهر الثمانية عشر اللاحقة، شرعت هايابوسا-18 في إجراء مسح واسع النطاق، حيث فحصت بدقة كل جانب من جوانب تكوين النيزك وسطحه وسلوكه. جمعت المركبة الفضائية ببراعة عينات لا تقدر بثمن من الحطام باستخدام آلية إطلاق الكريات، مما أضاف إلى قائمة إنجازاتها الرائعة بالفعل. وقد أُعيدت هذه العينات الثمينة بأمان إلى الأرض في ديسمبر 2، استعدادًا لكشف الألغاز الكامنة داخل الكون.

وينتظر العلماء في جميع أنحاء العالم تحليل هذه العينات بفارغ الصبر، لأنها تحمل القدرة على كشف أسرار الكون. ومن خلال فحص المواد المستخرجة من ريوجو، يهدف الباحثون إلى الحصول على رؤى عميقة حول أصل الأجرام السماوية، وتكوين المجرات، وخلق الكون ذاته.

إن المهمة الرائدة لمركبة هايابوسا-2 اليابانية ليست مجرد إنجاز هائل لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ولكنها أيضًا قفزة عملاقة لفهم البشرية للكون. وبينما نكشف عن الأسرار الموجودة داخل هذه العينات الموجودة خارج كوكب الأرض، فإننا نقترب أكثر من فهم نسيج الكون الغني، وربما اكتساب المعرفة لحماية كوكبنا من المخاطر الكامنة في المساحة الشاسعة من الفضاء.