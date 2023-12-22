السديم الرائع: أرض العجائب الكونية

التقطت ESO مؤخرًا صورة مذهلة لسديم على شكل دجاجة جارية، أطلق عليها اسم سديم الدجاجة الجارية. ويمتد هذا المشهد السماوي المهيب على مساحة في السماء تعادل 25 قمرا مكتملا، وجماله يفوق الخيال. يقع هذا السديم في كوكبة قنطورس، على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية من الأرض، وهو مشهد يستحق المشاهدة.

سديم الدجاجة الجارية عبارة عن مزيج نابض بالحياة من الألوان، مع ظلال من اللون الوردي المنبعثة من غاز الهيدروجين الذي يتوهج بشدة بسبب الإشعاع المكثف المنبعث من النجوم الشابة داخل السديم. تتميز المنطقة الأكثر سطوعًا، والمعروفة باسم IC 2948، بصورة ظلية مثيرة للاهتمام تشبه رأس الدجاجة أو نهايتها الخلفية، اعتمادًا على إدراك المرء.

في قلب السديم يقع IC 2944، وهو هيكل عمودي يشبه العمود يضيف إلى سحره الأثيري. لامبدا سنتوري، نجم بارز يمكن رؤيته بالعين المجردة، يتألق في هذه المنطقة. تعرض الصورة أيضًا عناصر رائعة أخرى مثل العلكة 39 والعلكة 40 والعلكة 41، إلى جانب مجموعة من النجوم ذات الألوان البرتقالية والبيضاء والزرقاء، مما يخلق فسيفساء آسرة في مساحة شاسعة من الفضاء.

ولكن ما الذي يعطي السديم مظهره الشبيه بالدجاج؟ إن كثرة النجوم، على الرغم من جمالها، تبعث كميات هائلة من الإشعاع التي تنحت الفضاء المحيط بها في شكل يذكرنا بالدجاجة. ومن المثير للاهتمام أن مناطق معينة داخل السديم، والمعروفة باسم كريات بوك، تمكنت من تحمل هذا القصف، مما أدى إلى خلق فراغات داخل الصورة الظلية التي تشبه الدجاج.

تم التقاط هذه الصورة المذهلة بواسطة تلسكوب المسح VLT (VST) في موقع بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي. تحتوي الصورة عالية الدقة على 1.5 مليار بكسل، مما يوفر رؤية مفصلة بشكل لا يصدق للسديم. في الواقع، فهو يمتد على مساحة مذهلة تبلغ 270 سنة ضوئية، مما يجعل من الصعب على الدجاجة أن تعبره بالكامل في 21 مليار سنة فقط.

سديم الدجاجة الجارية هو شهادة على روعة الكون وجماله. إنه يذكرنا باتساع الفضاء والعجائب السماوية التي لا تعد ولا تحصى الموجودة خارج كوكبنا. بينما نحتفل بموسم الأعياد، دعونا نتوقف لحظة لنقدر عجائب الكون المذهلة، حتى تلك التي على شكل دجاجة جارية.