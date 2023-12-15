الجبال الجليدية العملاقة تُرى من الفضاء: تذكير بتأثير تغير المناخ

التقط رائد الفضاء أندرياس موجينسن، الموجود حاليا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، صورا مذهلة لجبال جليدية عملاقة تطفو في جنوب المحيط الأطلسي. تعد هذه الصور بمثابة تذكير قوي بتأثير تغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ومن وجهة نظر محطة الفضاء الدولية، تظهر الجبال الجليدية على شكل سحب بيضاء مقابل المحيط الأزرق العميق. وأعرب موغنسن في تغريدة له على تويتر: "اتضح أنه يمكنك رؤية الجبال الجليدية بالعين المجردة من الفضاء". "لقد رأينا الكثير من الجبال الجليدية مؤخرًا في جنوب المحيط الأطلسي. ربما يرجع السبب في ذلك إلى هندستها المميزة أو التباين في الألوان، لكنها مرئية جدًا من الفضاء.

تلفت ملاحظات موجنسن الانتباه إلى الذوبان السريع للأنهار الجليدية والارتفاع اللاحق في مستويات سطح البحر. وذكر أن أماكن مثل جزر المالديف قد تختفي من الوجود خلال السبعين عامًا القادمة نتيجة للغمر بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات.

والجدير بالذكر أن العلماء لاحظوا مؤخرًا أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، بدأ يتحرك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. يبلغ حجم هذا الجبل الجليدي الضخم في القطب الجنوبي، والذي يغطي مساحة تبلغ حوالي 4,000 كيلومتر مربع (1,500 ميل مربع)، حوالي ثلاثة أضعاف حجم مدينة نيويورك. تتم مراقبة حركتها عن كثب من قبل علماء الجليد من هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا.

ومع زيادة سرعة A23a، من المتوقع أن يتم دفعه نحو التيار المحيط بالقطب الجنوبي، متبعًا مسارًا يُعرف باسم "زقاق الجليد الجليدي". وتكثر في هذه المنطقة الواقعة في المحيط الجنوبي جبال جليدية كبيرة تطفو في المياه المظلمة.

تعد الصور الجذابة التي شاركها موغنسن بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ. إن الأدلة المرئية على ذوبان الجبال الجليدية والعواقب اللاحقة، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، ينبغي أن تشجع الجهود العالمية للتخفيف من تأثير تغير المناخ وحماية المناطق المعرضة للخطر من أضرار لا رجعة فيها.