تغير المناخ: الجبال الجليدية في جنوب المحيط الأطلسي تسلط الضوء على ارتفاع مستويات سطح البحر

التقط رائد الفضاء أندرياس موجينسن صورًا تحبس الأنفاس لجبال جليدية هائلة تطفو في جنوب المحيط الأطلسي من محطة الفضاء الدولية (ISS). هذه الجبال الجليدية، الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة كوكبنا، تتفكك الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية وتدخل المحيط. تُظهر الصور، التي شاركها موغنسن على منصة التواصل الاجتماعي X، الجبال الجليدية كما تظهر من الفضاء، على شكل بقع بيضاء صغيرة مقابل مياه المحيط الزرقاء النابضة بالحياة.

وأعرب موغنسن عن دهشته من تمكنه من رؤية الجبال الجليدية بالعين المجردة من الفضاء، معترفا بتشككه السابق. وأرجع ظهورها إلى أشكالها الهندسية المميزة وألوانها المتناقضة. لا تلتقط الصور ثلاثة جبال جليدية أكبر حجمًا فحسب، بل تلتقط أيضًا عدة شظايا أصغر من المحتمل أن تكون قد انفصلت أثناء رحلتها عبر المحيط.

علاوة على ذلك، تكشف الصور الأجزاء المغمورة جزئيا من الجبال الجليدية وتتكسر أمواج المحيط حول الأجزاء المرئية العائمة على السطح. لاحظ المستخدمون على X هذه التفاصيل الرائعة. تتضمن أحدث صورة للجبل الجليدي التي التقطها موجنسن رسالة قوية فيما يتعلق بتغير المناخ، تم التعبير عنها من خلال مخاوفه بشأن ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر.

يعد ذوبان الأنهار الجليدية هو المساهم الرئيسي في ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث تتدفق المياه الجارية من الأنهار الجليدية إلى المحيطات. ومع ذلك، فإن ذوبان الجليد العائم يلعب أيضًا دورًا في هذه الظاهرة. ومع ذوبان الجليد، فإنه يخفف مياه المحيط، مما يقلل من كثافته ويسبب ارتفاعًا في مستوى سطح البحر.

ومن الجدير بالذكر أن الملاحظات الأخيرة التي أجراها رواد الفضاء والأقمار الصناعية لمراقبة الأرض قد سلطت الضوء على العديد من الجبال الجليدية الجديرة بالملاحظة. وقد لوحظ أن A23a، أكبر جبل جليدي في العالم، ينجرف إلى ما وراء مياه القطب الجنوبي بعد أن ظل على الأرض لأكثر من ثلاثة عقود. وقد أدى هذا الذوبان إلى ترقق الجبل الجليدي، مما يوفر له القدرة على الطفو الإضافية اللازمة للارتفاع عن قاع المحيط والتوجه نحو جنوب المحيط الأطلسي.

تعد مراقبة مسار الجبال الجليدية على الأرض أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للعلماء، وأصبح استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) ضروريًا في هذا المجال. تتيح خوارزميات الذكاء الاصطناعي التعرف السريع على الجبال الجليدية الضخمة في صور الأقمار الصناعية، مما يساعد في تتبع التغيرات في الحجم والشكل والحركة بمرور الوقت. وتساعد هذه التطورات التكنولوجية أيضًا في فهم التأثير البيئي لهذه الجبال الجليدية.

وبينما نواصل مشاهدة الصور الجذابة للجبال الجليدية التي تم التقاطها من الفضاء، فهي بمثابة تذكير حي بالحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ. ويشكل ذوبان الأنهار الجليدية بسرعة وما يترتب على ذلك من ارتفاع في مستويات سطح البحر تهديدات كبيرة للمناطق الساحلية، حيث تشير التوقعات إلى احتمال غمر أماكن مثل جزر المالديف في السنوات القادمة.