ISRO تطلق قمرًا صناعيًا لقياس استقطاب الأشعة السينية لاستكشاف الفضاء المتقدم

ملخص:

تخوض منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) رحلة مبتكرة أخرى مع مهمة القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat) القادمة. وتأتي هذه المهمة بعد مهمتي Chandrayaan 3 وAditya L1 الناجحتين، مما يدل على التزام ISRO بتعزيز فهم الهند للفضاء الخارجي. وإلى جانب هذه المهمة، تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية لسلسلة من مهمات استكشاف الفضاء العام المقبل، مما سيأخذ استكشاف الفضاء في البلاد إلى آفاق جديدة.

تم تصميم القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية، المقرر إطلاقه في 28 ديسمبر 2023، خصيصًا لدراسة استقطاب الأشعة السينية الكونية. تهدف حمولتها العلمية الأساسية، أداة قياس الاستقطاب في الأشعة السينية (POLIX)، التي طورها معهد رامان للأبحاث، إلى مراقبة وقياس درجة وزاوية استقطاب مصادر الأشعة السينية الفلكية الساطعة. ستقوم حمولة POLIX بجمع البيانات من حوالي 40 مصدرًا فلكيًا ساطعًا، مع التركيز على فهم معلمات قياس الاستقطاب في الفضاء الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم حمولة التحليل الطيفي والتوقيت للأشعة السينية (XSPECT)، التي طورتها مجموعة علم الفلك الفضائي، URSC، بقياس المعلومات الطيفية وتوقيت الأشعة السينية الناعمة. الغرض من XSPECT هو تحليل السلوك طويل المدى لمصادر الأشعة السينية وإقامة ارتباطات بين خصائص التوقيت وتغيرات الحالة الطيفية.

من المتوقع أن يظل القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية قيد التشغيل لمدة خمس سنوات على الأقل، مما يتيح عمليات الرصد المستمرة للنجوم النابضة وثنائيات الأشعة السينية والنوى المجرية النشطة وبقايا المستعرات الأعظم غير الحرارية.

خصصت ISRO مواردها لمشروع XPoSat منذ سبتمبر 2017، مع إحراز تقدم كبير في تطوير حمولة POLIX والتصميم الشامل للقمر الصناعي. تمثل هذه المهمة علامة بارزة في قدرات الهند في مجال البحث والاستكشاف في مجال الفضاء في سعيها جاهدة لدفع حدود المعرفة العلمية والابتكار التكنولوجي.

ومع خطط ISRO لمهمات استكشاف الفضاء المستقبلية، يستعد برنامج الفضاء الهندي لتحقيق اكتشافات رائدة والمساهمة في التقدم العلمي العالمي في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية.