أهداف ISRO الطموحة لبرنامج الفضاء الهندي

من المقرر أن يشهد برنامج الفضاء الهندي تسارعًا وتوسعًا كبيرًا، وذلك بفضل الأهداف الطموحة التي حددها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والنجاح المذهل الذي حققته مهمة تشاندرايان 3. تم تكليف منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بإنشاء محطة فضائية خاصة بالهند بحلول عام 2035 وهبوط مركبة فضائية هندية على سطح القمر بحلول عام 2040. وقد كشف رئيس ISRO إس سوماناث عن هذه الخطط خلال الندوة الوطنية لعام 2023 للجمعية الهندية لأبحاث الفضاء. الجيوماتكس والجمعية الهندية للاستشعار عن بعد.

وفي حين حققت مهمة تشاندرايان 3 نجاحًا باهرًا، فإن منظمة أبحاث الفضاء الهندية تدرك أنها لا تزال متخلفة عن وكالات الفضاء التابعة للقوى العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين في بعض القدرات. وتشمل هذه إرساء المركبات الفضائية، والتنقل على الأسطح خارج كوكب الأرض، ومركبات الاستكشاف الجوي، وقدرات إعادة العينات. ومن المتوقع أن يعالج برنامج جاجانيان الجاري بعض هذه القدرات، ولكن ليس كلها.

لتحقيق أهدافها الطموحة، ستقوم ISRO بتطوير متغير الرفع الثقيل لمركبة الإطلاق Mark 3 (HLLVM3) ومن ثم تطوير مركبة الإطلاق من الجيل التالي (NGLV). برنامج جاجانيان، الذي ركز في البداية على مدار الأرض، سيتضمن الآن بعثات إلى مدار القمر، ليصبح طموحًا بشكل متزايد في نطاقه. سيشهد برنامج Chandrayaan أيضًا ترقيات، حيث تتضمن Chandrayaan 4 التصنيع الإضافي وتم تصميمها كعينة لمهمة العودة، على غرار بعثات Chang'e الصينية.

أحد المسارات الرئيسية التي حددها الرئيس إس سوماناث هو مسار تشاندرايان، حيث يتم التركيز على إمكانية الإرساء وإعادة العينات والمهام طويلة الأمد. يركز مسار الاستكشاف على توسيع وصول الإنسان إلى الفضاء، وبناء محطات فضائية، واستكشاف إمكانيات القمر، وتحقيق هبوط الإنسان على القمر في نهاية المطاف. وأخيرًا، يُنظر إلى قدرة الإطلاق على أنها جانب حاسم في تحقيق هذه الرؤى، مع ضرورة تطوير صواريخ ذات قدرة عالية.

الهدف النهائي لخارطة الطريق هذه هو إنشاء قاعدة عمليات على سطح القمر بحلول عام 2047. وستدعم هذه القاعدة القمرية الوجود البشري المستدام، وتسهل أنشطة التعدين، وتكون بمثابة نقطة انطلاق لمهمات الفضاء السحيق، وحتى تمكين السياحة الفضائية. تهدف ISRO إلى التعاون مع القطاع الخاص لتسويق العمليات على القمر، واعتماد نموذج مماثل للمشاريع الناجحة الأخرى.

وفي الختام، فإن خطط ISRO المتسارعة لبرنامج الفضاء الهندي تثبت التزام البلاد بأن تصبح لاعباً رئيسياً في استكشاف الفضاء. ومن خلال التركيز على تطوير القدرات الحيوية وتوسيع نطاق المهام، تهدف الهند إلى ترسيخ وجودها على القمر وتمهيد الطريق للمساعي الفضائية المستقبلية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي أهداف ISRO الطموحة لبرنامج الفضاء الهندي؟

ج: تهدف ISRO إلى إنشاء محطة فضائية خاصة بالهند بحلول عام 2035 وهبوط مركبة فضائية هندية على سطح القمر بحلول عام 2040.

س: ما هي القدرات التي تفتقر إليها ISRO حاليًا مقارنة بوكالات الفضاء الأخرى؟

ج: تفتقر ISRO حاليًا إلى إمكانات مثل إرساء المركبات الفضائية، والتنقل على الأسطح خارج كوكب الأرض، ومركبات الاستكشاف الجوي، وقدرات إعادة العينات.

س: ما هي الترقيات التي يمكن توقعها في المهام المستقبلية التي تقوم بها ISRO؟

ج: ستتضمن المهمات المستقبلية، مثل Chandrayaan 4، التصنيع الإضافي والتركيز على إعادة العينات، على غرار مهمات Chang'e الصينية.

س: ما هي المسارات الرئيسية الموضحة في خارطة طريق ISRO؟

ج: المسارات الرئيسية هي مسار تشاندرايان، الذي يركز على الالتحام وإعادة العينات والمهمات طويلة الأمد، ومسار الاستكشاف، الذي يهدف إلى هبوط الإنسان على القمر وتوسيع وصول الإنسان إلى الفضاء.

س: ما هو الهدف النهائي لخارطة طريق ISRO؟

ج: الهدف النهائي هو إنشاء قاعدة عمليات على سطح القمر بحلول عام 2047، لدعم الوجود البشري المستدام، وأنشطة التعدين، ومهام الفضاء السحيق، والسياحة الفضائية.