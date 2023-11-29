رؤى جديدة حول الحركة الديناميكية لذرات الحديد في قلب الأرض الداخلي

توصل باحثون من جامعة تكساس في كلية أوستن لعلوم الأرض وجامعة سيتشوان في الصين إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بحركة ذرات الحديد في اللب الداخلي للأرض. وباستخدام عمليات المحاكاة بمساعدة التعلم الآلي، وجد الفريق أن ذرات الحديد الموجودة في مركز الأرض تتحرك بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات الحالية ويمكن أن يحدث ثورة في فهمنا للخصائص الزلزالية والجيوديناميكية للنواة الداخلية.

يتكون اللب الداخلي للأرض في الغالب من الحديد الصلب ويظهر خصائص فريدة. ومن الجدير بالذكر أن سرعة موجات القص في القلب منخفضة بشكل استثنائي، ونسبة بواسون مرتفعة بشكل غير عادي. وللكشف عن الآليات الفيزيائية وراء هذه الميزات المثيرة للاهتمام، استخدم الباحثون حسابات التعلم الآلي لمحاكاة سلوك عشرات الآلاف من ذرات الحديد تحت درجات الحرارة والضغوط القصوى الموجودة في النواة الداخلية.

تم دعم عمليات المحاكاة من خلال التجارب التي كررت ظروف اللب الداخلي للأرض. ومن خلال قياس سرعة الصوت في ذرات الحديد في ظل هذه الظروف القاسية، تمكن الفريق من تأكيد توقعاتهم. والمثير للدهشة أنهم وجدوا أنه على الرغم من أن ذرات الحديد في اللب الداخلي مرتبة في نمط سداسي متقارب، إلا أن مجموعات الذرات يمكن أن تتحرك بسرعة داخل الشبكة مع الحفاظ على البنية السداسية الشاملة.

قد تفسر هذه الحركة الجماعية لذرات الحديد سبب ظهور القياسات الزلزالية للنواة الداخلية لسرعة موجة قص أقل ونسبة بواسون أعلى من المتوقع. ويشير الباحثون إلى أن الحركة المتزايدة للذرات تجعل اللب الداخلي أقل صلابة وأكثر عرضة لقوى القص.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخصائص الزلزالية والجيوديناميكية للنواة الداخلية، يمكن أن يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة حول كيفية قيام النواة الداخلية بتزويد الدينامو الجغرافي للأرض بالطاقة. تنتج الطاقة الناتجة عن الدينامو الجغرافي المجال المغناطيسي للأرض، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على بيئة صالحة للسكن من خلال حماية الحياة من الإشعاعات المؤينة الضارة في الفضاء.

ويخطط الباحثون الآن لتوسيع دراستهم لتشمل التصميمات الداخلية للكواكب الخارجية، وتوسيع معرفتنا بعمق الأرض وخصائصها الأساسية. يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة للاستكشاف ويقدم منظورًا جديدًا حول الأعمال الداخلية للأرض.

أسئلة وأجوبة

ما أهمية الاكتشاف فيما يتعلق بحركة ذرات الحديد؟

يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة ويقدم رؤى جديدة حول الخصائص الزلزالية والجيوديناميكية للنواة الداخلية للأرض. ويكشف أن ذرات الحديد في اللب الداخلي تتحرك بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، مما يجعل اللب أقل صلابة وأضعف في مواجهة قوى القص.

كيف سيؤثر هذا الاكتشاف على فهمنا للنواة الداخلية للأرض؟

ومن خلال فهم أفضل لحركة ذرات الحديد، يستطيع العلماء الآن مراجعة النماذج والنظريات حول سلوك النواة الداخلية. من الممكن أن يُحدث هذا الاكتشاف ثورة في معرفتنا باطن الأرض العميق.

ما هو دور النواة الداخلية في توليد المجال المغناطيسي للأرض؟

يلعب اللب الداخلي دورًا أساسيًا في تشغيل الدينامو الجغرافي للأرض، والذي يولد المجال المغناطيسي للكوكب. يعد هذا المجال المغناطيسي أمرًا حيويًا لحماية الحياة على الأرض من الإشعاعات المؤينة الضارة في الفضاء، مما يجعل وظيفة النواة الداخلية ضرورية للحفاظ على بيئة صالحة للسكن.

ما هي الخطط البحثية المستقبلية للفريق؟

ويعتزم الباحثون توسيع دراستهم لتشمل استكشاف التصميمات الداخلية للكواكب الخارجية. ومن خلال التحقيق في تأثير حركة الذرات الجماعية على مختلف خصائص الأرض العميقة، يأملون في تعزيز فهمنا ليس فقط لكوكبنا ولكن أيضًا للأجرام السماوية الأخرى.