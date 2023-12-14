ISRO تحدد المعالم السياحية على صخور القمر وتبني محطة فضائية

تخطط منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإعادة الصخور من القمر كجزء من "مهمة عودة نموذجية"، وفقًا لرئيس ISRO إس سوماناث. وفي حديثه في مركز راشتراباتي بهافان الثقافي، قال سوماناث إن ISRO تصمم مهمة معقدة ومستقلة لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات الأربع المقبلة. واعترف بالتحديات التقنية التي ينطوي عليها الهبوط على القمر واستعادة الصخور، لكنه أعرب عن ثقته في قدرات ISRO.

بالإضافة إلى المهمة القمرية، ناقش سوماناث التطوير المستمر لبرنامج رحلات الفضاء المأهولة في الهند. وذكر أن وحدات الخدمة والطاقم قد تم تصميمها بالفعل وأنه يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة المهام المستقبلية. وكشف سوماناث أيضًا أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد وجه ببناء محطة فضائية بحلول عام 2035. وتخطط ISRO لإطلاق الوحدة الأولى من المحطة الفضائية بحلول عام 2028، تليها المحطة الفضائية المأهولة في عام 2035.

وشدد رئيس ISRO على أهمية توسيع أنشطة الفضاء الهندية وزيادة حصة البلاد في اقتصاد الفضاء. وفي الوقت الحالي، يمثل اقتصاد الفضاء في الهند 1.68% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتقد سوماناث أنه غير كاف لدولة متقدمة. ولتحقيق هدفها، تهدف ISRO إلى إنشاء قاعدة صناعية نابضة بالحياة، وتشجيع الشركات الناشئة في مجال الفضاء، ونقل التقنيات لدعم نمو قطاع الفضاء.

خلال المحاضرة، ذكر سوماناث أيضًا مهمة Chandrayaan-3 القادمة، ملمحًا إلى أنه قد يتم عرض نماذج المركبة الفضائية خلال عرض يوم الجمهورية. يهدف Chandrayaan-3 إلى البناء على نجاح Chandrayaan-2 ومواصلة استكشاف سطح القمر.

تعكس خطط ISRO الطموحة التزامها بتطوير استكشاف الفضاء وتعزيز مكانة الهند في صناعة الفضاء العالمية. بهدف إعادة صخور القمر وبناء محطة فضائية، تضع ISRO أنظارها على حدود جديدة وتدفع حدود الاكتشاف العلمي.