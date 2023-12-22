اكتشاف جديد يكشف أسرار أورانوس

في كشف جديد، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا مذهلة لأورانوس، وكشف النقاب عن غلافه الجوي الغامض المليء بالحلقات والأقمار والعواصف. يوفر هذا المنظر الجديد غير العادي للعملاق الجليدي تناقضًا صارخًا مع الصور السابقة، حيث يقدم أورانوس أكثر نشاطًا وديناميكية. تعتبر هذه الملاحظات التفصيلية ضرورية لكشف تعقيدات الغلاف الجوي للكوكب، ويمكن أن تقدم رؤى ثاقبة لدراسة الكواكب الخارجية.

عندما حلقت المركبة الفضائية فوييجر 2 بالقرب من أورانوس في عام 1986، ظهر الكوكب ككرة زرقاء بلا ملامح. ومع ذلك، فإن مشهد الأشعة تحت الحمراء الذي تم التقاطه بواسطة تلسكوب ويب هو أكثر جاذبية وغموضًا بكثير. تُظهر الصور غطاءً سحابيًا موسميًا بارزًا للقطب الشمالي، والعديد من العواصف، وعرضًا مبهرًا للحلقات والأقمار. الطبيعة الفريدة لأورانوس، بمحوره المائل، تجعل الغطاء القطبي أكثر بروزًا أثناء الانقلاب عندما يتجه القطب نحو الشمس ويستقبل المزيد من ضوء الشمس. وينتظر علماء الفلك بفارغ الصبر حدوث الانقلاب القادم عام 2028 لرصد أي تغيرات في الغلاف الجوي للكوكب.

لا توفر هذه الصور الاستثنائية نظرة فاحصة على أورانوس فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على ظواهره الجوية والتغيرات الموسمية. وحدد علماء الفلك الغطاء الداخلي الأبيض اللامع والممر المظلم في الغطاء القطبي، إلى جانب سلسلة من العواصف اللامعة بالقرب من حدوده الجنوبية. قد يتأثر تواتر هذه العواصف وظهورها بمزيج من التأثيرات الموسمية والجوية، والتي يهدف ويب إلى مزيد من التحقيق فيها.

يؤدي ميل أورانوس الغريب، بزاوية تبلغ حوالي 98 درجة، إلى التغيرات الموسمية الأكثر تطرفًا في النظام الشمسي. تشرق الشمس فوق قطب واحد لمدة ربع سنة تقريبًا على كوكب أورانوس، مما يؤدي إلى شتاء طويل من الظلام للنصف الآخر من الكوكب. لقد زودت دقة وحساسية ويب التي لا مثيل لها للأشعة تحت الحمراء علماء الفلك بوضوح غير مسبوق، حيث كشفت عن التفاصيل المعقدة لأورانوس، بما في ذلك حلقة زيتا بعيدة المنال. ستساعد هذه المعلومات التي لا تقدر بثمن في التخطيط للبعثات المستقبلية لاستكشاف أورانوس.

علاوة على ذلك، يعتبر أورانوس بمثابة وكيل لدراسة الكواكب الخارجية الأخرى ذات الحجم المماثل. ومع اكتشاف ما يقرب من 2,000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، فإن دراسة أورانوس تقدم رؤى مهمة حول سلوكها، والأرصاد الجوية، وتكوينها. ومن خلال فهم هذه العوالم البعيدة، يمكن للعلماء تعزيز فهمهم للعمليات الغامضة في نظامنا الشمسي.

قدمت الصور الرائدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأورانوس لمحات عن ألغاز هذا العملاق الجليدي، مما مهد الطريق للاكتشافات المستقبلية وتوسيع معرفتنا بالكون.