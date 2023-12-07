البعثات القمرية الطموحة للهند تمهد الطريق لبرنامج عودة العينات

يواصل برنامج الفضاء الهندي تحقيق خطوات واسعة في مجال استكشاف القمر، حيث تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمهمة إعادة العينات المستقبلية. بعد الهبوط الناجح لمركبة جوالة صغيرة على سطح القمر من خلال مهمة تشاندرايان 3، أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تحقق هذا الإنجاز. الآن، أعادت ISRO قسم محرك Chandrayaan-3 إلى مدار الأرض كجزء من استعداداتها لبرنامج إعادة العينات القادم.

وبينما انخرطت الولايات المتحدة في العمليات القمرية لعقود من الزمن، فإن الهند جديدة نسبيًا في هذا المجال. ومع ذلك، فإن ISRO عازمة على إجراء المزيد من العمليات القمرية والحصول في النهاية على عينات من القمر لتحليلها. ولتحقيق ذلك، من الضروري وجود مركبة فضائية قادرة على العودة إلى الأرض. ولحسن الحظ، تمتلك ISRO مركبة فضائية تعمل بالوقود في مدار القمر.

وحدة الدفع، التي تتكون من صندوق صغير مزود بلوحة شمسية ودوافع، كانت مخصصة في الأصل لأغراض ترحيل الاتصالات بعد نشر مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان. ومع ذلك، مع دخول العربة الجوالة ومركبة الهبوط في وضع السكون أثناء الليل القمري ثم فشلهما في الاستيقاظ لاحقًا، تُركت وحدة الدفع مع فائض من الوقود.

اغتنامًا لهذه الفرصة، قررت ISRO استخدام الوقود الإضافي لجمع بيانات إضافية. بعد تحريك الوحدة بعناية بعيدًا عن القمر، تم توجيهها نحو مدار الأرض. وتم الحفاظ على الارتفاع العالي لتجنب أي تداخل مع الأجسام الثابتة بالنسبة للأرض. حاليًا، تدور وحدة القيادة حول الأرض على مسافة 96,000 ميل تقريبًا (154,000 كيلومتر).

إن وفرة بيانات الرحلة التي تم الحصول عليها من مهمة Chandrayaan-3 ستساعد ISRO بشكل كبير في سعيها لمهمة إعادة العينات المخطط لها. لم توفر المهمة رؤى قيمة فحسب، بل أتاحت أيضًا فرصًا لإجراء اختبارات إضافية. أثناء الهبوط الأولي، أُطلقت محركات دفع فيكرام للقيام "بقفزة" قصيرة على السطح، وهي خطوة حاسمة في إعادة مركبة الهبوط إلى مدارها.

بفضل المعرفة المكتسبة من Chandrayaan-3، تحول ISRO اهتمامها الآن إلى Chandrayaan-4، وهي مهمة تهدف إلى جمع عينة من القمر في وقت مبكر من عام 2028. وتمهد المهمات القمرية الطموحة للهند الطريق لمزيد من الاستكشاف العلمي وتأسيس الأمة كلاعب رئيسي في أبحاث واكتشافات الفضاء.