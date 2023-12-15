مركبة الفضاء جونو تكشف عن صور خلابة لجمال كوكب المشتري الساحر

التقطت المركبة الفضائية جونو مؤخرًا صورًا ساحرة لكوكب المشتري تحمل تشابهًا مذهلاً مع الأعجوبة السماوية المعروفة باسم "نجمة عيد الميلاد" في سماء الأرض ليلاً. وقد تمكنت جونو، التي تدور بسرعة مذهلة تبلغ 130,000 ألف ميل في الساعة، من نقل هذه الصور إلى الأرض على الرغم من تأخير الاتصال لمدة 34 دقيقة ضوئية.

توفر الصور التي تم التقاطها خلال الحضيض السادس والخمسين لجونو منظورًا فريدًا لتألق كوكب المشتري من مداره الإهليلجي. إحدى السمات المميزة لمهمة جونو هي مدارها القطبي غير المسبوق، لتصبح أول مركبة فضائية على الإطلاق تدور حول كوكب خارجي من القطب إلى القطب. يسمح هذا المسار الإهليلجي لجونو بمراقبة ديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب بشكل شامل، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً لألغاز كوكب المشتري.

يشكل كوكب المشتري، المعروف بأحزمة الإشعاع الشديدة، تحديًا فريدًا لأدوات جونو العلمية. ولحماية هذه الأدوات، تتميز جونو بتصميم مدرع مع قبو إشعاع من التيتانيوم، يحمي نفسه من الإشعاع الشديد للكوكب.

علاوة على ذلك، فقد أسفرت مهمة جونو عن رؤى علمية مهمة حول الكوكب العملاق. لقد اكتشفت وفرة من المياه بالقرب من خط استواء المشتري، ولاحظت البرق في سحبه، وقدمت تفسيرًا لأصل شفق الأشعة السينية لكوكب المشتري. لقد وسعت هذه النتائج معرفتنا بتركيبة الكوكب وأنماط الطقس والظواهر الجوية.

علاوة على ذلك، تعد معالم جونو المستقبلية بالكشف عن المزيد من الاكتشافات الجذابة. خلال فترة الحضيض السابعة والخمسين، المقرر إجراؤها في 57 ديسمبر/كانون الأول، ستمر جونو بالقرب من القمر البركاني لكوكب المشتري آيو. يتمتع هذا اللقاء بالقدرة على تقديم رؤى غير مسبوقة حول جيولوجيا القمر والنشاط البركاني.

تستمر مهمة جونو في أسر العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء، حيث تكشف النقاب عن الجمال الساحر لكوكب المشتري وتعمق فهمنا لهذا الكوكب الساحر.