يلتقط العلماء صورة مذهلة لمجرة حلزونية ذات انبعاث ضوئي فريد من نوعه

التقط الباحثون باستخدام تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة لمجرة حلزونية تعرف باسم MCG-01-24-014. تقع هذه المجرة على بعد حوالي 275 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي ليست فقط مذهلة بصريًا ولكنها تحتوي أيضًا على ظاهرة رائعة - انبعاث الضوء "المحظور".

جوهر MCG-01-24-014 هو نواة المجرة النشطة (AGN)، وهي منطقة نشطة للغاية. تم تصنيف المجرة على أنها مجرة ​​من النوع 2 سيفرت، وهي فئة فرعية من المجرات المجرية النشطة القريبة نسبيًا ولا تتفوق على المجرات المضيفة لها. من ناحية أخرى، فإن النجوم الزائفة هي عبارة عن نوى مجرية نشطة بعيدة ذات سطوع قوي مقارنة بالمجرات المضيفة لها.

يعتمد تصنيف مجرات سيفرت والكوازارات على أطيافها، وهو نمط الضوء الناتج عندما ينقسم إلى الأطوال الموجية المكونة له. ترتبط الخطوط الطيفية المنبعثة من مجرات سيفرت من النوع الثاني بخطوط انبعاث "ممنوعة" محددة. لا ينبغي أن توجد هذه الخطوط وفقًا لقواعد معينة في فيزياء الكم، والتي تم صياغتها في المقام الأول في ظل ظروف معملية خاضعة للرقابة على الأرض.

ومع ذلك، في البيئة الديناميكية والحيوية للنواة المجرية لـ MCG-01-24-014، لم تعد هذه الافتراضات قائمة. إن انبعاث الضوء "المحظور"، والذي يعتبر غير محتمل إلى حد كبير بناءً على مبادئ فيزياء الكم، قادر على التألق نحو الأرض.

يتحدى هذا الاكتشاف الآسر فهمنا لفيزياء الكم ويؤكد مدى تعقيد القوانين التي تحكم الكون. يواصل تلسكوب هابل الفضائي تزويدنا بصور مذهلة ورؤى قيمة حول طبيعة المجرات البعيدة، مما يدفع حدود معرفتنا إلى أبعد من ذلك.

بينما يتعمق العلماء في ألغاز الكون، تذكرنا اكتشافات كهذه باتساع الكون وتنوعه، مما يأسر خيال العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.