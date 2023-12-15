تم حل قسم علم الفلك في جامعة لوند بعد فضيحة التنمر

في تحول صادم للأحداث، اتخذت جامعة لوند في السويد قرارًا بحل قسم علم الفلك التابع لها بسبب فضيحة تنمر تورط فيها اثنان من كبار الأساتذة. وقد تم حل القسم، الذي يتمتع بتاريخ غني يمتد إلى 350 عامًا، ودمجه في قسم الفيزياء.

كانت فضيحة التنمر قضية طويلة الأمد في الجامعة، حيث تم تقديم شكاوى متعددة ضد الأستاذين يعود تاريخها إلى عام 2008. ومع ذلك، لم تتخذ الجامعة أي إجراء حتى وقت قريب. تم الإبلاغ عن شكاوى التحرش والتنمر من قبل 70% من المشاركين في استطلاع للموظفين لعام 2020، مما سلط الضوء على بيئة العمل السامة الموجودة داخل القسم.

كان لحل قسم علم الفلك تأثير كبير على المجتمع العلمي في جامعة لوند. وأعرب العديد من علماء الفلك عن إحباطهم من تأخر استجابة الجامعة، معتبرين أن ذلك يعيق قدرتهم على إجراء البحث العلمي. كما أدت الاضطرابات التي سببتها الفضيحة إلى رحيل عدد من علماء الفلك البارزين من الجامعة.

لم تؤثر عملية إعادة التنظيم على قسم علم الفلك فحسب، بل أيضًا على مجموعة الفيزياء النظرية في لوند. كانت المجموعة في السابق جزءًا من قسم علم الفلك والفيزياء النظرية، وقد تم الآن تفريقها بين أقسام أخرى، مما تسبب في مزيد من الاضطراب والفوضى.

وقد قوبل قرار حل القسم بردود فعل متباينة. وفي حين يعتقد البعض أن هذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة القضايا العميقة الجذور، يرى آخرون أن الوقت والموارد الثمينة قد تم إهدارها. لقد شوهت سمعة جامعة لوند كمؤسسة مشهورة لأبحاث علم الفلك، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة بناء مكانتها في المجتمع العلمي.

وبينما يغادر علماء الفلك مبنى الفلك السابق، يظل مصير القطع الأثرية التاريخية الموجودة هناك غير واضح. ومن بين هذه القطع الأثرية تلسكوب "ميريديان" الذي استخدمته أول عالمة فلك في السويد. يثير حل القسم تساؤلات حول الحفاظ على هذه القطع القيمة من التاريخ العلمي واستخدامها في المستقبل.

تعد الفضيحة التي وقعت في جامعة لوند بمثابة تذكير صارخ بانتشار التنمر والتحرش في الأوساط الأكاديمية. ويؤكد على حاجة الجامعات إلى تطوير استجابات فعالة لمثل هذه القضايا وضمان بيئة عمل آمنة وشاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين. عندها فقط يمكن للتقدم العلمي أن يزدهر حقًا.