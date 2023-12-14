دراسة جديدة تستكشف عمليات اندماج النجوم النيوترونية وموجات الجاذبية

ملخص:

أجرى العلماء عمليات محاكاة بالكمبيوتر العملاق لدراسة تأثير اندماج النجوم النيوترونية على موجات الجاذبية. وكشفت الدراسة عن وجود علاقة هامة بين درجة حرارة البقايا وتكرار موجات الجاذبية. يعد هذا الاكتشاف حاسمًا بالنسبة لكاشفات موجات الجاذبية المستقبلية، لأنه سيمكنهم من التمييز بين النماذج المختلفة للمادة النووية الساخنة.

النجوم النيوترونية: كشف أسرار المادة النووية

تعمل النجوم النيوترونية كمختبرات لا تقدر بثمن لدراسة المادة النووية في ظل ظروف قاسية لا يمكن تكرارها على الأرض. ومن خلال مراقبة اندماجات النجوم النيوترونية باستخدام أجهزة كشف موجات الجاذبية الحالية، اكتسب الباحثون نظرة ثاقبة حول سلوك المادة الباردة شديدة الكثافة. ومع ذلك، فإن هذه الكاشفات غير قادرة على التقاط الإشارة المنبعثة بعد الاندماج، والتي تحتوي على معلومات حيوية حول المادة النووية الساخنة. ومن المتوقع أن لا يؤدي الجيل القادم من أجهزة الكشف إلى تعزيز الحساسية لهذه الإشارات فحسب، بل يفرق أيضًا بين النماذج المختلفة، مما يسمح للعلماء بتطوير نماذج أكثر دقة للمادة النووية الساخنة.

تحليل عمليات اندماج النجوم النيوترونية بالتفصيل

لدراسة آثار اندماج النجوم النيوترونية، استخدم العلماء كود الكمبيوتر THC_M1. يحاكي هذا الكود عمليات اندماج النجوم النيوترونية مع مراعاة انحناء الزمكان الناتج عن مجالات الجاذبية القوية للنجوم، بالإضافة إلى عمليات النيوترينو في المادة الكثيفة. وقام الباحثون بتنويع السعة الحرارية النوعية في معادلة الحالة، التي تحدد كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة مادة النجم النيوتروني بدرجة واحدة، لدراسة التأثيرات الحرارية على الاندماج. ولضمان الموثوقية، أُجريت عمليات المحاكاة بدقتين، مع تكرار عمليات التشغيل ذات الدقة الأعلى باستخدام معالجة نيوترينو أكثر تقريبًا.

أجرى الدراسة التي تحمل عنوان "التأثيرات الحرارية في عمليات اندماج النجوم النيوترونية الثنائية" جاكوب فيلدز، وأفيرال براكاش، وماتيو بريشي، وديفيد راديس، وسيباستيانو بيرنوزي، وأندريه دا سيلفا شنايدر. تم نشره في مجلة رسائل الفيزياء الفلكية.

جاء تمويل هذا البحث في المقام الأول من مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة، وبرنامج الفيزياء النووية، مع دعم إضافي مقدم من المؤسسة الوطنية للعلوم والاتحاد الأوروبي. تم توفير الموارد الحسابية المستخدمة في هذه الدراسة من خلال مركز الحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة الوطنية ومركز الحوسبة الفائقة في بيتسبرغ ومعهد العلوم الحسابية والبيانات في جامعة ولاية بنسلفانيا.

من خلال الخوض في العلاقة بين درجة حرارة بقايا اندماج النجوم النيوترونية وتردد موجات الجاذبية، تمهد هذه الدراسة الطريق للتقدم في اكتشاف وفهم المادة النووية الساخنة. توفر النتائج آفاقًا واعدة لكاشفات موجات الجاذبية المستقبلية، والتي ستمكن العلماء من كشف أسرار الكون بشكل أكبر.