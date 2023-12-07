تستكشف وحدة الدفع Chandrayaan-3 التابعة لـ ISRO مدارًا جديدًا حول الأرض

ملخص:

شرعت وحدة الدفع Chandrayaan-3 التابعة لـ ISRO، والتي نجحت في تسليم مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan إلى القمر، في مهمة جديدة. انحرفت الوحدة عن مدارها القمري وهي الآن تدور حول الأرض محملة بأكثر من 100 كجم من الوقود. وقد سمح هذا التحول غير المتوقع للأحداث للعلماء بإجراء تجارب إضافية وجمع بيانات قيمة للمهام القمرية المستقبلية.

وتدور وحدة الدفع حاليا حول الأرض على ارتفاع 115,000 ألف كيلومتر (71,500 ميل)، أي أعلى بكثير من المدار الثابت بالنسبة للأرض. قرر فريق المهمة تعظيم الوقود المتبقي من خلال استخدامه لاستخلاص معلومات إضافية للمهام المستقبلية. يتضمن ذلك اختبار استراتيجيات تشغيل المهمة لمهمة إعادة العينات المستقبلية.

خلال فترة وجودها في المدار القمري، لم تكن وحدة الدفع في وضع الخمول. قامت بإجراء تجربة على متن المركبة تسمى SHAPE، والتي رصدت الأرض وقدمت بيانات قيمة لدراسة السمات الشبيهة بالكواكب الصالحة للسكن. أجرت الوحدة أيضًا عملية خاصة لحمولة SHAPE أثناء كسوف الشمس.

تمكن المهندسون المسؤولون عن المهمة من تحقيق أقصى استفادة من الوقود المتبقي من خلال تنفيذ مناورة رفع مدار القمر وحرق الحقن عبر الأرض. أدى هذا إلى وضع وحدة الدفع في مدار حول الأرض. قامت الوحدة بأربع رحلات طيران بالقرب من القمر قبل مغادرتها القمر في 10 نوفمبر.

حاليًا، تدور وحدة الدفع حول الأرض بفترة مدارية تبلغ حوالي 13 يومًا، بزاوية ميل 27 درجة. تؤكد ISRO أنه لا يوجد تهديد بالاقتراب الوثيق من أي أقمار صناعية عاملة تدور حول الأرض.

وقد سمحت هذه العمليات غير المتوقعة لـ ISRO بتخطيط وتنفيذ مناورات المسار، وتطوير البرمجيات، والنجاح في تجنب الاصطدام غير المنضبط بسطح القمر. لقد أدت سعة حيلة المهندسين إلى تحويل وحدة الدفع إلى مركبة فضائية متعددة الاستخدامات، وربما لا يزال من الممكن اكتشاف خدعتها الأخيرة.