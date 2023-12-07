استكشاف إمكانية الحياة على إنسيلادوس: دراسة حدود السرعة للمركبات الفضائية

استحوذ إنسيلادوس، أحد أقمار زحل، على اهتمام العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء بفضل منابعه الساخنة النشطة وقدرته على استضافة الحياة. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المركبة الفضائية التي تستكشف القمر إنسيلادوس يجب أن تتنقل عبر أعمدةها بسرعة أقل من 4.2 كيلومتر في الثانية لضمان جمع الأحماض الأمينية الهشة. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة للبعثات المستقبلية إلى هذا القمر المثير للاهتمام.

في البداية، كان اكتشاف السخانات على سطح إنسيلادوس مفاجأة، بالنظر إلى صغر حجمه وبعده عن الشمس. ومع ذلك، قدمت مهمة كاسيني صورًا رائعة لأعمدة تنفجر من كسور في سطح القمر. وأكد التحليل اللاحق وجود جليد الماء والمواد العضوية داخل هذه الأعمدة، مما يجعل إنسيلادوس مرشحًا واعدًا للحياة خارج كوكب الأرض.

ولدراسة تركيبة الأعمدة، قام محلل الغبار الكوني التابع للمركبة الفضائية كاسيني بقياس الحبوب المقذوفة حديثًا من خلال تحليل تأثيرها على الكاشف. ومع ذلك، أراد العلماء طريقة لقياس الجسيمات دون تبخيرها بالكامل. ردًا على ذلك، طور الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو مطيافًا فريدًا لتأثير الهباء الجوي قادرًا على دراسة ديناميكيات تصادم الجسيمات بسرعات عالية.

تُظهر التجارب التي أجراها روبرت كونتينيتي وفريقه أن الأحماض الأمينية يمكنها تحمل سرعات تصادم تصل إلى 4.2 كم/ثانية عند نقلها في أعمدة الجليد، مثل تلك الموجودة على إنسيلادوس. يوفر هذا الاكتشاف الرائد رؤى قيمة للمهام المستقبلية، مما يضمن التقاط الجسيمات الدقيقة بشكل سليم.

علاوة على ذلك، فإن الآثار تمتد إلى ما هو أبعد من البحث عن الحياة. إن فهم سلوك الجسيمات عند الاصطدام يساهم في الكيمياء الأساسية وتشكيل اللبنات الأساسية للحياة. كونتينيتي وزملاؤه واثقون من أن كاشفهم لا يمكنه المساعدة في تحديد البصمات الحيوية المحتملة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على العمليات الكيميائية التي تنشطها تأثيرات حبيبات الجليد.

وبينما يخطط العلماء لمهمات مستقبلية إلى إنسيلادوس وغيره من أقمار عالم المحيطات مثل يوروبا، حيث تم أيضًا ملاحظة أعمدة نشطة من بخار الماء، فإن المعرفة المكتسبة من هذا البحث ستكون لا تقدر بثمن. ستستخدم مهمة أوروبا كليبر القادمة، المقرر إطلاقها في عام 2024، مقياسًا طيفيًا لاستكشاف تكوين سطح يوروبا والتحقيق في الأعمدة المحتملة.

ومن خلال النظر في سرعات التأثير المطلوبة لجمع العينات بنجاح، أصبح الباحثون على وشك كشف أسرار هذه الأقمار الجليدية وتوسيع فهمنا لإمكانيات الحياة خارج الأرض. تنتظرنا أوقات مثيرة بينما نشرع في المزيد من الاستكشافات لأقمار نظامنا الشمسي الجذابة.