حقق العلماء اكتشافًا رائدًا يوفر رؤى جديدة حول تكوين العناصر الثقيلة في الكون. وتشير النظريات السابقة إلى أن العناصر الأثقل من الحديد، مثل الذهب والفضة، تشكلت من خلال أحداث كارثية مثل اندماج نجمين نيوترونيين. ومع ذلك، فقد قدمت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science أول دليل على الإطلاق على حدوث انشطار نووي في النجوم، والذي قد يكون مسؤولاً عن إنشاء هذه العناصر الثقيلة.

وقام باحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية ومختبر لوس ألاموس الوطني بتحليل 42 نجما قديما في مجرة ​​درب التبانة المعروفة باحتوائها على عناصر ثقيلة. ومن خلال تقييم كميات كل عنصر ثقيل موجود في هذه النجوم، لاحظ العلماء أنماطًا لم يتم التعرف عليها سابقًا. وقد قادهم هذا إلى استنتاج أن بعض العناصر، بما في ذلك الفضة والروديوم، هي بقايا الانشطار النووي للعناصر الثقيلة.

وأوضح ماثيو مومبور، المؤلف المشارك للدراسة من مختبر لوس ألاموس الوطني: "لقد أظهرنا أن آلية واحدة فقط يمكن أن تكون مسؤولة - الانشطار - وكان الناس في حالة من القلق حول هذا الأمر منذ الخمسينيات من القرن الماضي".

يتحدى هذا الاكتشاف المعتقدات السابقة ويفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية ظهور المجموعة المتنوعة من العناصر في الكون. إحدى النتائج المثيرة للاهتمام هي اكتشاف عناصر ذات كتلة ذرية تزيد عن 260، والتي لم يتم ملاحظتها بشكل طبيعي على الأرض أو حتى في تجارب الأسلحة النووية.

وقال إيان روديرر، مؤلف آخر للدراسة: "إن 260 مثير للاهتمام لأننا لم نكتشف من قبل أي شيء ثقيل في الفضاء أو بشكل طبيعي على الأرض". "لكن رؤيتها في الفضاء تعطينا إرشادات حول كيفية التفكير في النماذج والانشطار، ويمكن أن تعطينا نظرة ثاقبة حول كيفية ظهور التنوع الغني للعناصر".

هذا التقدم في فهمنا لتكوين العناصر الثقيلة يسلط الضوء على التعقيد والتنوع الهائلين في الكون. ولا شك أن المزيد من الأبحاث ستستمر في كشف أسرار الكون وإلقاء الضوء على أصول العناصر التي نجدها على الأرض وخارجها.