دراسة جديدة تكشف أن الرياح المجرية تمتد إلى ما هو أبعد من المجرات الفردية

سلطت أحدث الأبحاث في مجال علم الفلك الضوء على الطبيعة التوسعية للرياح المجرية. وقد لاحظ علماء الفلك طرد الغاز إلى الأعلى والأسفل من المجرات الحلزونية، ويمتد إلى ما هو أبعد من حدود المجرة نفسها. توفر هذه النتائج الرائدة، المنشورة في مجلة Nature، الدعم للنظرية السائدة حول تطور المجرات.

تلعب الرياح المجرية دورًا مهمًا في نمذجة تكوين المجرات، لأنها تتيح توسع المجرات من خلال تدفق الغاز المحيط بها. وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أن وجود النجوم الشابة والثقوب السوداء فائقة الكتلة يعطل هذا النمو عن طريق دفع الغاز إلى الفضاء عبر موجات الصدمة. ومع ذلك، ظلت العمليات الدقيقة المعنية غامضة.

استخدم الباحثون مؤخرًا أداة MUSE الموجودة على التلسكوب الكبير جدًا في تشيلي لدراسة ما يقرب من مائتي مجرة ​​حلزونية بعيدة. ومن خلال فحص الإشارات المنبعثة من غاز المغنيسيوم المحيط بهذه المجرات، قدم العلماء حجة مقنعة لوجود رياح مجرية تمتد إلى ما هو أبعد من المجرة الفردية.

في نصف المجرات المرصودة، أظهر تدفق الغاز اتجاهات متعامدة، مع حركة لأعلى ولأسفل. ومن المثير للدهشة أنه تم اكتشاف الغاز على بعد عشرات الآلاف من السنين الضوئية من المجرة، ويسافر بسرعة مئات الكيلومترات في الثانية عبر الفضاء بين المجرات.

وعلق المؤلف الرئيسي للدراسة، يوتشنغ غو من جامعة ليون، قائلاً: "بالنسبة لي، يعد أن نشهد أخيرًا تدفقات الغاز بين المجرات من المجرات العادية علامة فارقة حقيقية. حتى الآن، كان من الصعب تفسير الملاحظات، ولكن بفضل هذه الدراسة لم يعد بإمكاننا تجاهل الرياح ثنائية القطب.

تمثل هذه النتائج تقدمًا كبيرًا في فهمنا للرياح المجرية وتأثيرها على تكوين المجرات. ومن خلال رسم خرائط لمتوسط ​​تدفقات الغاز وسرعاته، يستطيع العلماء الآن تحسين محاكاة الكمبيوتر لتطور المجرات، مما يوفر رؤى مهمة حول آليات نمو المجرات.

المرجع مجلة:

قوه، Y.، وآخرون. (2023) تدفقات ثنائية القطب إلى 10 كيلو فرسخ فلكي للمجرات الضخمة عند الانزياح الأحمر z ≈ 1. الطبيعة. doi.org/10.1038/s41586-023-06718-w.