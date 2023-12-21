إطلاق مسبار أينشتاين المبتكر: كشف أسرار الكون

ستشق أحدث إضافة إلى التلسكوبات الفضائية طريقها إلى الكون الشهر المقبل. يهدف مسبار أينشتاين، وهو تلسكوب ثوري للأشعة السينية طورته الأكاديمية الصينية للعلوم، إلى استكشاف الأحداث العابرة في ضوء الأشعة السينية وتقديم نظرة ثاقبة للعوالم الغامضة للثقوب السوداء وموجات الجاذبية.

بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومعهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض، يعد مسبار أينشتاين باكتشافات رائدة. وكجزء من مساهمتها، ستحصل وكالة الفضاء الأوروبية على إمكانية الوصول إلى 10% من البيانات القيمة للمسبار.

يقدم مسبار أينشتاين، المجهز بأداة علمية متقدمة، تلسكوب الأشعة السينية واسع المجال (WXT) وتلسكوب الأشعة السينية للمتابعة (FXT)، طريقة فريدة لمراقبة الكون. يستخدم WXT بصريات "عين جراد البحر" المبتكرة، التي تشبه المسام المربعة لجراد البحر، لالتقاط ضوء الأشعة السينية من مجال واسع من السماء. ومن ناحية أخرى، يركز FXT على فحص الأجسام المحددة التي تم تحديدها من خلال المسح الشامل للسماء الذي أجرته WXT.

ومن خلال استخدام بصريات عين جراد البحر، يستطيع مسبار أينشتاين تغطية مساحة رائعة من الكرة السماوية. وفي لقطة واحدة، يمكنه مراقبة ما يقرب من 3,600 درجة مربعة، أي ما يقرب من عُشر سماء الليل. ومن خلال ثلاث مدارات مدة كل منها 96 دقيقة حول الأرض، تشمل قدرات التصوير للمسبار العالم السماوي بأكمله تقريبًا.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق القادم لمسبار أينشتاين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في جنوب وسط الصين. من المتوقع أن يكون هناك جدول زمني لمهمة مدتها ثلاث سنوات، يهدف هذا التلسكوب الرائع إلى كشف العديد من الظواهر الكونية. وسيكشف النقاب عن مدى انتشار الثقوب السوداء ويتعمق في آليات تغذيتها، كما يبحث في مصادر موجات الجاذبية، بما في ذلك الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في مسبار أينشتاين هو قدرته على إرسال إشارات تنبيه إلى التلسكوبات الأخرى عند اكتشاف أحداث ملحوظة. يمكّن هذا النهج التعاوني العلماء من جمع بيانات واسعة النطاق حول هذه الظواهر العابرة، مما يثري فهمنا للكون.

وبينما ننتظر بفارغ الصبر إطلاق مسبار أينشتاين، نتوقع مساهماته التي لا تقدر بثمن في البحث العلمي والكشف عن عجائب كونية جديدة. إن ألغاز الثقوب السوداء وموجات الجاذبية والأحداث السماوية على وشك أن تُكشف، مما يقربنا من فهم الأعماق الشاسعة لكوننا.