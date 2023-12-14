النشاط البشري على القمر يطلق عصرًا جيولوجيًا جديدًا: الأنثروبوسين القمري

حددت دراسة أجرتها جامعة كانساس تأثير الاضطراب البشري على القمر، مما أدى إلى ظهور عصر جيولوجي جديد يعرف باسم الأنثروبوسين القمري. بدأت هذه الحقبة في عام 1959 عندما اتصلت مهمة لونا 2 التابعة للاتحاد السوفييتي بسطح القمر. ومنذ ذلك الحين، هبطت العديد من المركبات الفضائية على سطح القمر، مما أدى إلى تغيير سطحه بشكل كبير.

وعلى غرار مفهوم الأنثروبوسين على الأرض، والذي يشير إلى الفترة التي أثر فيها النشاط البشري بشكل كبير على مناخ الكوكب والأنظمة البيئية، يرى العلماء أن المهام المخطط لها للقمر يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. ويعتقدون أنه من الضروري التعرف على مدى التدخل البشري على سطح القمر وإعلان حقبة جديدة: الأنثروبوسين القمري.

يؤكد المؤلف الرئيسي جوستين هولكومب أن منظر القمر لم يعد ثابتًا أو لم يمسه أحد. الأنشطة البشرية مثل المركبات الجوالة ومركبات الهبوط والحركات تعطل ثرى القمر (الرواسب)، مما يتجاوز العمليات الجيولوجية الطبيعية. يقول هولكومب: “سيكون المشهد القمري مختلفًا تمامًا خلال 50 عامًا. هدفنا هو تبديد أسطورة القمر الثابت والتأكيد على أهمية تأثيرنا.

على مر السنين، تجاهلت البعثات البشرية مبدأ "لا تترك أي أثر"، تاركة وراءها مكونات المركبات الفضائية المهملة، والمعدات العلمية، وحتى الفضلات البشرية. إن الغلاف الخارجي الدقيق للقمر، والذي يتكون من الغبار والغاز، إلى جانب التغييرات الدائمة المحتملة على سطح القمر، يجعل من الضروري النظر في تخفيف الآثار الضارة على بيئة القمر في البعثات المستقبلية.

ويهدف الباحثون من خلال مفهوم الأنثروبوسين القمري إلى رفع مستوى الوعي حول التأثير السلبي المحتمل للتأثير البشري على بيئة القمر. كما أنهم يسعون إلى الحفاظ على القطع الأثرية التاريخية وفهرستها، بما في ذلك آثار الأقدام والأعلام والمركبات الجوالة وكرات الغولف، والتي تساهم في رحلة البشرية والسرد التطوري.

يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى النظر بعناية في العواقب البيئية لاستكشاف الفضاء وضمان اتباع نهج مسؤول ومستدام للبعثات القمرية. ومع تزايد مغامرات البشرية في الفضاء، يصبح من الضروري تحقيق التوازن بين الاستكشاف العلمي والحفاظ على السلامة الطبيعية للأجرام السماوية.