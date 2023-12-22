فرحة النجوم: سديم احتفالي يحتفل بالعطلات

في عرض مبهر للفن الكوني، التقط التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في تشيلي صورة لسديم بعيد متشكل للنجوم يأخذ شكل ديك رومي هارب في عشاء عيد الميلاد الكوني. يقع هذا السديم، المعروف باسم IC 2944 أو "سديم الدجاجة الجارية"، على بعد حوالي 6,500 سنة ضوئية من الأرض.

تُظهر صورة VLT، المكونة من 1.5 مليار بكسل مثيرة للإعجاب، محاليق السديم الضعيفة من الغاز والغبار المضاءة بظلال اللون الأحمر والوردي والبرتقالي. وتكتمل هذه الألوان الأثيرية بوجود نجوم زرقاء لامعة تشبه الأضواء المتلألئة على شجرة عيد الميلاد.

يقع IC 2944، الذي يبلغ عرضه حوالي 71 سنة ضوئية، في كوكبة قنطورس ويحتوي على مناطق مختلفة مختلفة. وأبرز هذه المناطق، المعروفة باسم IC 2948، تصور الجزء الخلفي من الطيور السماوية مع وفرة الغاز المضيء والغبار وضوء النجوم الأزرق اللامع. ومن المثير للاهتمام أن الإشعاع عالي الطاقة المنبعث من هذه النجوم الشابة يعيق تكوين النجوم عن طريق تشتيت الغاز والغبار. ومع ذلك، يمكن ملاحظة جيوب المقاومة، التي يشار إليها باسم كريات بوك، على شكل بقع داكنة وكثيفة منتشرة في جميع أنحاء السديم.

عند صعود الدجاجة السماوية، نواجه IC 2944، وهو هيكل عمودي يشبه العمود يشبه الجناح المرفرف. يقع على قمة IC 2944 نجم Lambda Centauri، وهو نجم لامع للغاية بحيث يمكن رؤيته من الأرض دون مساعدة التلسكوب، على الرغم من كونه أقرب إلينا من سديم الدجاجة الجارية، على مسافة 470 سنة ضوئية.

يوجد في الزاوية اليمنى العليا من الصورة سديمان انبعاثيان، Gum 39 وGum 40، اللذان يعملان بمثابة رأس الدجاجة الكونية. في أسفل اليمين، يشكل الصمغ 41 قدم هذه الدواجن الفلكية.

ويكتمل المشهد البصري الساحر بنجوم بيضاء وزرقاء رقيقة، تشبه رقاقات الثلج المتساقطة. يمتلك كل نجم في هذا التساقط الثلجي السماوي تعقيداته الفريدة، تمامًا كما تفعل كل ندفة ثلج حقيقية.

بينما نعجب بهذا السديم الاحتفالي، لا يسعنا إلا أن نستمتع بعجائب الكون وجماله، مما يذكرنا بأنه حتى في اتساع الفضاء، يمكن العثور على روح موسم العطلات والاحتفال بها.