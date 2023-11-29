ستة كواكب في وئام تام: استكشاف عجائب كونية

حقق علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا باستخدام تلسكوب خوفو التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في مدار الأرض. لقد عثروا على نظام شمسي نادر ورائع مكون من ستة كواكب يدور حول نجم قريب. وأذهل هذا الاكتشاف العلماء، على الرغم من أن اكتشاف الكواكب التي تدور حول نجوم بعيدة أصبح أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.

جميع الكواكب الستة في هذا النظام أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. يشير هذا إلى أنها عوالم غازية صغيرة ذات أجواء ممتدة من الهيدروجين والهيليوم. ولسوء الحظ، فإن قربها من النجم الذي تدور حوله يجعلها شديدة الحرارة بدرجة لا تسمح بوجود الحياة كما نعرفها.

ما يميز هذا النظام الكوكبي هو النمط المتناغم الذي تدور فيه الكواكب الستة حول نجمها. تحدث فتراتها المدارية بنسب بسيطة من الأعداد الصحيحة، تشبه النسب التي تحدد الأصوات التوافقية في الموسيقى. على سبيل المثال، يكمل الكوكب الأعمق ثلاثة مدارات لكل مدارين لأقرب جار له. يستمر هذا النمط بنسب 3:2 أو 4:3 أثناء تحركك للخارج. إنه ترتيب رياضي يُعرف بالرنين المداري، والذي يتم تعزيزه بواسطة قوى الجاذبية بين الكواكب.

يعد الحفاظ على مثل هذا النمط الدقيق أمرًا نادرًا في معظم الأنظمة الشمسية. عادة ما تؤدي القوى والاضطرابات الخارجية إلى تعطيل الانسجام. ومع ذلك، فقد تمكن هذا النظام بالذات من الحفاظ على نمطه لمليارات السنين. وهذا يجعلها فرصة ممتازة للباحثين لدراسة كيفية تشكل الكواكب وتطورها مع مرور الوقت.

يقع النجم الموجود في مركز هذا النظام الشمسي، والمسمى HD11006، على بعد حوالي 100 سنة ضوئية في كوكبة كوما برنيس. إنه ألمع نجم معروف ويدور حوله عدد كبير من الكواكب إلى جانب شمسنا. وهذا يوفر لعلماء الفلك فرصة فريدة لدراسة نظام الكواكب من خلال عدسة نجم ساطع.

أصبح اكتشاف هذه الكواكب الستة ممكنًا من خلال طريقة العبور. نظرًا لأن المستوى المداري للكواكب يتماشى مع خط رؤيتنا، فإنها تبدو وكأنها تعبر بشكل متكرر أمام نجمها، مما يؤدي إلى حدوث كسوف صغير أو عبور. سمحت عمليات العبور هذه للعلماء بتأكيد وجود الكواكب الستة وتحديد فتراتها المدارية المترابطة.

ويحمل هذا النظام المكتشف حديثًا أوجه تشابه مع نظام ترابيست-1، الذي يتكون من سبعة كواكب صخرية بحجم الأرض في رنين مداري مختلف. ومع ذلك، فإن ما يميز هذا النظام هو حجم الكواكب، والتي تندرج ضمن فئة تسمى "الكواكب الفرعية". هذه الفئة غير موجودة في نظامنا الشمسي ولكنها أكثر شيوعًا في الآخرين. إن فهم كيفية تشكل هذه الكواكب الكبيرة ودراسة أغلفتها الجوية سيوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب والظروف اللازمة للحياة.

بشكل عام، يقدم هذا النظام الاستثنائي المكون من ستة كواكب فرصة فريدة للعلماء لتوسيع معرفتهم بتكوين الكواكب وتطورها. إنه يمثل أعجوبة كونية مجمدة في الزمن، وهي شهادة على الجمال المعقد والانسجام الموجود في عالمنا الفسيح.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم عدد الكواكب التي تم اكتشافها في المجموعة الشمسية المكونة من ستة كواكب؟

اكتشف علماء الفلك ستة كواكب في النظام الشمسي.

2. هل هذه الكواكب مناسبة للحياة؟

لا، الكواكب في هذا النظام أكبر من الأرض ولكنها أصغر من نبتون. وهي عوالم غازية ذات أجواء ممتدة من الهيدروجين والهيليوم، مما يجعلها غير صالحة للحياة كما نعرفها.

3. ما الذي يجعل نظام الكواكب الستة هذا فريدًا؟

الجانب الفريد لهذا النظام هو النمط المتناغم الذي تدور فيه الكواكب حول نجمها. تحدث فتراتها المدارية بنسب بسيطة من الأعداد الصحيحة، تشبه النسب التي تحدد الأصوات التوافقية في الموسيقى.

4. كم يبعد النجم HD11006؟

يقع النجم HD11006 على بعد حوالي 100 سنة ضوئية في كوكبة Coma Berenices.

5. كيف تم اكتشاف الكواكب؟

وتم اكتشاف الكواكب من خلال طريقة العبور، حيث تبدو وكأنها تعبر بشكل متكرر أمام نجمها، مما يسبب كسوفًا صغيرًا أو عبورًا. وقد سمح هذا لعلماء الفلك بتأكيد وجود الكواكب الستة جميعها.

6. ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة نظام الكواكب الستة هذا؟

يمكن أن توفر دراسة هذا النظام رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها. ويقدم للباحثين تجربة محكمة لفهم كيفية ظهور هذه الأنظمة وكيفية تشكل الكواكب وتطورها مع مرور الوقت.

7. كيف يمكن مقارنة هذا النظام بنظام Trappist-1؟

كلا النظامين لهما كواكب متعددة في رنين مداري. ومع ذلك، فإن هذا النظام المكون من ستة كواكب مختلف لأن الكواكب أكبر حجمًا، وتندرج ضمن فئة تسمى "الكواكب الفرعية". إن فهم هذه الكواكب الكبيرة سيساعد العلماء على تحسين فرضياتهم حول تكوين الكواكب ودراسة الأجواء الكوكبية.