يمتد اكتشاف المادة المظلمة ليشمل الكواكب: رؤى من مهمة كاسيني

لطالما انبهر العلماء بالغموض المحيط بالمادة المظلمة، وهي مادة يُعتقد أنها تشكل 27% من الكتلة والطاقة في الكون. على عكس المادة العادية، فإن المادة المظلمة لا تبعث الضوء أو تمتصه أو تعكسه، مما يجعلها غير مرئية ويصعب اكتشافها. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن المادة المظلمة قد تترك بعض الأدلة في تفاعلاتها مع الكواكب.

في عام 2000، أتاحت المركبة الفضائية كاسيني، التي أُطلقت في عام 1997، فرصة فريدة لاستكشاف وجود المادة المظلمة. مجهزة بمجموعة من الأدوات القادرة على تسجيل البيانات عبر أطوال موجية مختلفة، قامت كاسيني بمراقبة الكواكب في طريقها إلى زحل. كان من المثير للاهتمام بشكل خاص قياس كاتيونات الهيدروجين الثلاثي، وهي الأيونات الشائعة الموجودة في جميع أنحاء الكون.

يتم إنتاج كاتيونات الهيدروجين الثلاثي عندما يتفاعل الهيدروجين الجزيئي مع الأشعة الكونية، أو الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، أو البرق الكوكبي، أو الإلكترونات المتسارعة في المجالات المغناطيسية الكوكبية. افترض فريق البحث وراء مهمة كاسيني أن جزيئات المادة المظلمة التي تم التقاطها بواسطة الغلاف الجوي للكواكب، وخاصة في الغلاف الأيوني، يمكن أن تؤدي إلى إنتاج إشعاعات مؤينة يمكن اكتشافها.

ولاختبار هذه الفرضية، ركز الفريق على كوكب المشتري، المعروف بنوه البارد نسبيًا وقدراته الفعالة على التقاط المادة المظلمة. من خلال تحليل البيانات من مقياس كاسيني لرسم الخرائط المرئية والأشعة تحت الحمراء (VIMS)، بحث الفريق عن علامات تأين المادة المظلمة في الغلاف الأيوني لكوكب المشتري. لتقليل التداخل من الإشعاعات الأخرى، تم جمع البيانات من 3 ساعات قبل وبعد منتصف الليل لجوفيان، عندما كان الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي الشديد عند الحد الأدنى. وركز الفريق أيضًا على خطوط العرض المنخفضة، بعيدًا عن المجالات المغناطيسية العالية بالقرب من المناطق القطبية.

إن اكتشاف تأين المادة المظلمة في الغلاف الجوي لكوكب المشتري يفتح طريقة جديدة لكشف أسرار هذه المادة الغامضة. علاوة على ذلك، يشير البحث إلى أن الكواكب الخارجية الموجودة في المناطق الغنية بالمادة المظلمة في المجرة يمكن أن تكون بمثابة مصادر محتملة لمزيد من الاستكشاف.

في حين أن المادة المظلمة لا تزال بعيدة المنال، يواصل العلماء توسيع حدود فهمنا واستنباط طرق مبتكرة للكشف عنها. تقدم مهمة كاسيني منظورًا فريدًا وتكشف عن قدرة الكواكب على تقديم رؤى قيمة حول طبيعة المادة المظلمة.