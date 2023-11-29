الكرمة الكونية الرائعة ونمو الهياكل المجرية

حقق علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشافًا رائدًا في بداية الكون. اكتشف فريق من الباحثين من مركز الفجر الكوني في الدنمارك سلسلة ضخمة مكونة من 20 مجرة ​​متقاربة ومرتبطة بالجاذبية، والتي يطلقون عليها اسم "الكرمة الكونية". يمتد هذا الهيكل الاستثنائي لمسافة مذهلة تبلغ 13 مليون سنة ضوئية، ويبلغ عرضه 650,000 ألف سنة ضوئية وكتلته تعادل حوالي 260 مليار شمس. توفر هذه الكرمة الكونية فرصة فريدة للعلماء لفهم كيفية تشكل أكبر الهياكل في الكون وكيف تطورت على مدى مليارات السنين.

وما يجعل هذا الاكتشاف أكثر روعة هو أن عمر الكرمة الكونية يتراوح بين 11 و12 مليار سنة، مما يعني أنه تم رصدها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي عندما كان عمر الكون حوالي 2 مليار سنة فقط. أصبح تقدير العمر ممكنًا من خلال ظاهرة الانزياح الأحمر، حيث يتمدد الضوء مع توسع الكون، مما يؤدي إلى تحركه أسفل الطيف الكهرومغناطيسي نحو نهايته الحمراء. ومن خلال مراقبة الكرمة الكونية في ضوء الأشعة تحت الحمراء، تمكن التلسكوب من التقاط الضوء الذي سافر لمليارات السنين وعبر مليارات السنين الضوئية.

هناك مجرتان ذات أهمية خاصة داخل الكرمة الكونية، Galaxy A وGalaxy E، وهما المجرتان الأكثر ضخامة في السلسلة. هذه المجرات لها أشكال تهيمن عليها انتفاخات مركزية كبيرة، تشبه المجرات الأكثر "حداثة". ومن المثير للاهتمام أن معدل تكوين النجوم في هذه المجرات قد تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بمراحله السابقة. وهي تعتبر مجرات "هادئة"، والتي تحدث عادة عندما تنخفض المجرات في الغاز والغبار اللازم لتكوين النجوم. يشتبه الفريق في أن مجرتي A وGalaxy E أصبحتا في حالة سكون بسبب الاصطدامات والاندماجات مع مجرات أخرى قبل حوالي 500 مليون سنة.

لا يلقي هذا الاكتشاف الضوء على تشكل المجرات الهادئة فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن المجرات الهادئة الضخمة يمكن أن تتشكل داخل هياكل كونية كبيرة. ويخطط الباحثون لإجراء مزيد من التحقيق في المجرات الهادئة الأخرى في العناقيد الموجودة في الكون المبكر، الأمر الذي سيعزز فهمنا لنمو وتطور الهياكل المجرية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف اكتشف علماء الفلك الكرمة الكونية؟

ج: اكتشف علماء الفلك الكرمة الكونية أثناء دراسة شريط جروث الممتد، وهي منطقة من الفضاء تقع في كوكبة الدب الأكبر، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

س: كم عمر الكرمة الكونية؟

ج: يقدر عمر الكرمة الكونية بما بين 11 و12 مليار سنة، مما يعني أنه تم رصدها عندما كان عمر الكون حوالي 2 مليار سنة.

س: ماذا يعني أن تكون المجرات ساكنة؟

ج: يُشار إلى المجرات بأنها "هادئة" عندما يتباطأ معدل تكوين النجوم فيها بشكل ملحوظ. ويحدث هذا عادةً عندما ينخفض ​​مخزون الغاز والغبار اللازم لتكوين نجوم جديدة في المجرات.

س: كيف أصبح هاتفي Galaxy A وGalaxy E في حالة سكون؟

ج: يُعتقد أن مجرتي A وGalaxy E أصبحتا في حالة سكون نتيجة الاصطدامات والاندماجات مع مجرات أخرى قبل حوالي 500 مليون سنة. تسببت هذه الأحداث في حدوث انفجار في عملية تكوين النجوم، مما أدى بسرعة إلى استنفاد موارد الغاز والغبار.

مصادر:

مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية - الدراسة: الكرمة الكونية: A z = 3.44 بنية واسعة النطاق تستضيف مجرات ضخمة هادئة (ورقة بحثية تمت مراجعتها مسبقًا على arXiv)