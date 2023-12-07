اكتشاف جديد: خريطة الجليد لقرص الكواكب الأولية تكشف أدلة حول تكوين الكوكب

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST): خريطة جليدية لقرص كوكبي أولي يحيط بنجم شاب. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء مثل هذه الخريطة الجليدية، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب ونظامنا الشمسي.

تتكون أقراص الكواكب الأولية من عناصر مختلفة، بما في ذلك الجليد، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تكتل المادة معًا. يُعتقد أن عملية التكتل هذه لها دور فعال في تكوين الكواكب وحتى المذنبات. من خلال دراسة أقراص الكواكب الأولية، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لكيفية تشكيل نظامنا الشمسي وأنظمة الكواكب الأخرى.

إن إنشاء خريطة جليدية لقرص كوكبي أولي ليس بالمهمة السهلة، حيث أن الغلاف الجوي المحمل بجزيئات الماء للأرض يخلق عوائق كبيرة. ومع ذلك، مع القدرات المتقدمة لـ JWST، أصبح هذا العمل الفذ الذي يبدو مستحيلًا حقيقة واقعة.

استخدم فريق من الباحثين بقيادة Ardjan Sturm من جامعة لايدن تلسكوب جيمس ويب الفضائي لمراقبة نجم شاب يسمى HH 48 NE، ويقع على بعد 600 سنة ضوئية. أثناء مرور النجم عبر قرص الكواكب الأولية، تفاعل ضوءه مع الغبار والجليد والمواد الأخرى الموجودة في القرص. تمتص العناصر المختلفة الضوء وتبعثه بطرق فريدة، مما يخلق بصمات مميزة. ومن خلال دراسة هذه التوقيعات، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لتركيب المواد التي يمر الضوء من خلالها.

وأوضح أردجان شتورم: "إن رسم الخرائط المباشرة للجليد في قرص تشكيل الكواكب يوفر مدخلات مهمة لدراسات النمذجة التي تساعد على فهم أفضل لتكوين أرضنا والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي، وحول النجوم الأخرى". يتيح هذا الاختراق للعلماء تقديم بيانات أكثر دقة حول الفيزياء والكيمياء المشاركة في تكوين النجوم والكواكب.

الصورة الناتجة، المستمدة من التحليل الطيفي، تشبه الهامبرغر، مع الكعك البني، والخس الأخضر، وغيرها من الميزات. توفر خريطة الجليد الرائعة هذه نافذة على العمليات التي حدثت أثناء ولادة نظامنا الشمسي وتقدم رؤى قيمة حول تكوين الكواكب حول النجوم الأخرى.

يمثل هذا الاكتشاف خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لأقراص الكواكب الأولية ويقربنا من كشف أسرار تكوين الكواكب. يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تقديم بيانات لا تقدر بثمن، مما يمهد الطريق لمزيد من الاكتشافات التي من شأنها تعميق معرفتنا بالكون.