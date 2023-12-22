طريقة جديدة للكشف عن التعفن والعفن في التفاح طورها فريق بحثي

قدمت دراسة حديثة أجراها فريق بحث من Skoltech وجامعة ولاية سانت بطرسبرغ لمعدات الفضاء الجوي طريقة جديدة للكشف عن التفاح المتعفن والمتعفن في مرحلة ما بعد الحصاد. واستخدم الفريق نظام رؤية حاسوبي يمكنه تحديد العيوب في التفاح خلال المراحل المبكرة، حتى عندما تكون غير مرئية للعين البشرية.

تقليديا، كانت مراقبة جودة الفواكه والخضروات في مرحلة ما بعد الحصاد تعتمد بشكل كبير على التفتيش البشري، الذي يمكن أن يتجاهل في بعض الأحيان أو يغفل بعض العيوب. وركز الباحثون على عيبين شائعين في التفاح: التسوس والعفن. ولاحظوا أن التفاح المعبأ بكثافة يميل إلى التحلل بشكل أسرع بسبب الاتصال المستمر ببعضه البعض، بينما يحدث العفن عندما لا يتم الحفاظ على ظروف التخزين بشكل صحيح أو عندما يتم التغاضي عن الضرر أثناء الحصاد.

عادة، يستخدم المتخصصون أجهزة باهظة الثمن ومتعددة الطيفية تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء للكشف عن العيوب. ومع ذلك، يهدف فريق البحث إلى اقتراح بديل أكثر سهولة وابتكارًا باستخدام نماذج قائمة على التعلم العميق يمكنها إنشاء صور بالأشعة تحت الحمراء. تضمنت الشبكات العصبية المستخدمة في الدراسة شبكات الخصومة التوليدية والشبكات العصبية التلافيفية، والتي يمكنها تحويل الصور المرئية إلى صور بالأشعة تحت الحمراء واكتشاف الأشياء محل الاهتمام وتقسيمها.

تضمنت التجارب جمع ومعالجة البيانات من الصور المرئية لأنواع مختلفة من التفاح. اختبر الباحثون نماذج مختلفة تعتمد على شبكات الخصومة التوليدية قبل اختيار النموذج الأكثر فعالية. وقاموا أيضًا بتدريب شبكة عصبية تلافيفية من نوع Mask R-CNN لاكتشاف التفاح السليم والتفاح الذي يحتوي على مناطق متعفنة وعفنة في صور الأشعة تحت الحمراء.

ويخطط فريق البحث في المستقبل لتطوير جهاز حقيقي للكشف عن عيوب المحاصيل باستخدام نظام جيتسون نانو المدمج. ويهدفون أيضًا إلى توسيع دراستهم لتشمل أنواعًا أخرى من المحاصيل واستكشاف نماذج عصبية مختلفة. وقد أجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من مؤسسات أخرى، مما عرض الطبيعة متعددة التخصصات للجهود البحثية.

هذا النهج المبتكر للكشف عن التسوس والعفن في التفاح لديه القدرة على إحداث ثورة في عملية مراقبة الجودة بعد الحصاد، مما يضمن وصول المنتجات عالية الجودة فقط إلى المستهلكين. ومن خلال الاستفادة من الرؤية الحاسوبية وتقنيات التعلم العميق، مهد الباحثون الطريق لطرق أكثر سهولة وكفاءة لفحص الفاكهة، مما يفيد كلاً من الصناعة الزراعية والمستهلكين.