يقوم العلماء بتطوير مجموعات بيانات واسعة النطاق لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على التصميم الجزيئي

قام فريق من علماء الحساب في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL) بإنشاء وإصدار مجموعات بيانات ضخمة تحتوي على الخصائص الطيفية المرئية فوق البنفسجية لأكثر من 10 ملايين جزيء عضوي. ويهدف هذا المسعى الرائد إلى تعزيز فهمنا لكيفية تفاعل الجزيئات مع الضوء، وهو أمر بالغ الأهمية للكشف عن خصائصها الإلكترونية والبصرية. ولهذه الخصائص تطبيقات كبيرة في مجالات متعددة، بما في ذلك تطوير الخلايا الشمسية وأنظمة التصوير الطبي.

باستخدام موارد الحوسبة عالية الأداء المتوفرة في منشأة أوك ريدج للحوسبة القيادية، أجرى الباحثون حسابات كيمياء الكم لإنشاء مجموعات البيانات الشاملة هذه. تم إجراء حسابات متعددة لنمذجة المواد الذرية لكل جزيء عضوي لحساب خصائص الحالة المثارة المختلفة المثيرة للاهتمام. ونشرت نتائج هذه الدراسة في البيانات العلمية.

الهدف الرئيسي وراء إنشاء مجموعات البيانات مفتوحة المصدر هذه هو تدريب نموذج التعلم العميق القادر على تحديد الجزيئات ذات الخصائص الإلكترونية الضوئية والتفاعلية الضوئية المحددة. يقدم هذا النهج بديلاً أسرع وأكثر كفاءة للطرق الحالية المستخدمة في التصميم الجزيئي.

أوضح المؤلف الرئيسي ماسيميليانو لوبو باسيني، عالم البيانات في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية في ORNL، أهمية استخدام نماذج التعلم العميق في التصميم الجزيئي. وذكر أن "استخدام نماذج DL للتصميم الجزيئي أمر ضروري لأن المساحة الكيميائية التي يجب استكشافها للبحث عن هذه الجزيئات كبيرة للغاية." إن التجارب التقليدية وحسابات المبادئ الأولى لا يمكن تحمل تكاليفها ببساطة بسبب طبيعتها كثيفة العمالة أو متطلباتها الحسابية الهائلة. توفر نماذج التعلم العميق حلاً واعداً للتغلب على هذه القيود.

ولمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة كميات كبيرة من البيانات، قام الباحثون بتطوير برنامج سير عمل قابل للتطوير بالتعاون مع عالم الكمبيوتر Kshitij Mehta في ORNL. يضمن هذا البرنامج المعالجة الصحيحة للملفات التي تم إنشاؤها بواسطة كود ميكانيكا الكم دون إرباك نظام الملفات.

نجح الفريق في إنشاء مجموعة بيانات GDB-9-Ex، التي تضم حوالي 96,766 جزيءًا، كدليل على المفهوم. لقد أثبتوا أن سير العمل المصمم يتنبأ بشكل فعال بموقع وكثافة القمم في الطيف فوق البنفسجي المرئي. وبتشجيع من هذه النتيجة، قام الباحثون بتوسيع جهودهم وإنشاء مجموعة بيانات ORNL_AISD-Ex، والتي تتضمن أكثر من 10.5 مليون جزيء. توفر مجموعة البيانات هذه معلومات قيمة حول أوضاع الإثارة لكل جزيء وفجوة HOMO-LUMO، التي تقيس الاستقرار. باستخدام هذه البيانات، يمكن لنموذج التعلم العميق مثل HydraGNN تحديد الجزيئات الواعدة لتطبيقات مختلفة بكفاءة.

ستتناول الورقة القادمة تفاصيل نتائج تدريب HydraGNN على مجموعات البيانات هذه والاكتشافات الجزيئية التي تم إجراؤها. يتمتع هذا النهج المبتكر للتصميم الجزيئي بالقدرة على إحداث ثورة في هذا المجال والإسراع في تطوير مواد جديدة ذات خصائص مخصصة.