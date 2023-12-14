التغلب على التحديات التكنولوجية للتلسكوبات الفضائية المستقبلية

أوصى تقرير حديث صادر عن Astro2020 Decadal Survey الأمريكية وتقرير Voyage 2050 الأوروبي بتطوير المرصد العالمي الصالح للسكن، وهو تلسكوب فضائي مستقبلي يهدف إلى توصيف الكواكب الخارجية المشابهة للأرض واكتشاف علامات الحياة. وبتكلفة تقديرية تبلغ 11 مليار دولار وقطر لا يقل عن 6 أمتار، من المتوقع إطلاق المرصد العالمي الصالح للسكن حوالي عام 2040.

يطرح هذا المشروع الطموح العديد من التحديات التكنولوجية، لا سيما في تصميم أجهزة تصوير طيفية قادرة على تحقيق مستويات تباين عالية جدًا (10^-8-10^-10) عند فواصل زاويّة صغيرة (أقل من 100 ملي قوس ثانية). ولمواجهة هذه التحديات، يستكشف الباحثون طرقًا مختلفة لتحسين أداء التلسكوبات الفضائية المستقبلية.

يتضمن أحد الأساليب الموضحة في دراسة حديثة أجرتها لوسي ليبولو استخدام مكونات قابلة للتكيف للتخفيف من الانحرافات وتحسين جودة الصورة. تناقش الدراسة مثالين لتخفيف الانحراف: استخدام مرآتين قابلتين للتشوه لاستعادة الثقب المظلم على الرغم من أخطاء مراحل الجزء، واستخدام جهاز مرآة رقمية دقيقة (DMD) لاستعادة الثقب المظلم على الرغم من الأجزاء المفقودة.

تلعب هذه المكونات التكيفية دورًا حاسمًا في التعويض عن الأخطاء وتحسين جودة الصورة. ومن خلال ضبط شكل واتجاه المرايا أو استخدام أجهزة DMD لمعالجة الضوء، يمكن للباحثين التغلب على العيوب في النظام البصري وتحقيق مستويات تباين أعلى.

تسلط التحديات التي يواجهها المرصد العالمي الصالح للسكن الضوء على الحاجة إلى التقدم التكنولوجي المستمر في تصميم التلسكوب الفضائي. ومن خلال تطوير حلول مبتكرة مثل المكونات التكيفية، يعمل الباحثون على تحسين قدرات التلسكوبات الفضائية المستقبلية وزيادة فهمنا للكواكب الخارجية وإمكاناتها لدعم الحياة.

وفي الختام، فإن تطوير المرصد العالمي الصالح للسكن يمثل علامة فارقة مهمة في البحث عن الكواكب الخارجية الصالحة للسكن. سيكون التغلب على التحديات التكنولوجية المرتبطة بتحقيق التصوير عالي التباين أمرًا بالغ الأهمية لنجاح هذه المهمة. ومن خلال استخدام المكونات التكيفية والأبحاث المستمرة، يمهد العلماء الطريق أمام التلسكوبات الفضائية المستقبلية لكشف أسرار الكون وربما اكتشاف علامات الحياة خارج كوكب الأرض.