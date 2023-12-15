ارتفاع انبعاثات الكربون في حرائق الغابات في كندا في عام 2023

كشف تقرير حديث صادر عن كوبرنيكوس، وهو قسم المراقبة البيئية التابع لبرنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي، أن حرائق الغابات في كندا في عام 2023 تمثل نسبة مذهلة تبلغ 23٪ من انبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق الغابات العالمية. كان لهذا المستوى غير المسبوق من الانبعاثات تأثيرات كبيرة على جودة الهواء والغلاف الجوي في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

تعمل خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS) على تتبع التلوث الدخاني الناتج وآثاره بجدية، حيث تتضافر جهود البلدان في جميع أنحاء العالم لمكافحة تغير المناخ. لم تكن حرائق الغابات التي اجتاحت كندا خلال عام 2023 مختلفة عن أي شيء شوهد من قبل، حيث ولدت أعلى انبعاثات الكربون في تاريخ البلاد بفارق كبير.

ووفقا للبيانات، أطلقت حرائق الغابات ما يقرب من 480 ميجا طن من الكربون هذا العام، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف متوسط ​​الانبعاثات في العقدين الماضيين. تسلط هذه الأرقام الضوء على شدة الحرائق واستمراريتها وتأثيرها العام على المجتمعات المحلية في مقاطعات مثل كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو ونوفا سكوتيا والأقاليم الشمالية الغربية وكيبيك.

ولم تقتصر الآثار السلبية لحرائق الغابات على كندا وحدها. وانتقل الدخان عبر مساحات واسعة من أمريكا الشمالية ووصل حتى إلى مناطق في أوروبا، مما أدى إلى خلق سماء ضبابية وزيادة تعريض جودة الهواء للخطر. وشدد مارك بارينغتون، أحد كبار العلماء في CAMS، على أهمية هذه الحرائق على نطاق عالمي. وأكد أن الحجم غير المسبوق لحرائق الغابات في كندا واستمرارها جعلها قصة مهمة في انبعاثات الحرائق العالمية لعام 2023.

وتأتي هذه النتائج في أعقاب تقرير فجوة الانبعاثات السنوي الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يحذر من أن العالم يسير على الطريق الصحيح نحو ارتفاع درجات الحرارة بما يقرب من 3 درجات مئوية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية فورية وجذرية. بينما يواجه العالم تحديات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، يسلط الخبراء الضوء على الحاجة الملحة للمراقبة عن كثب والتخفيف من آثار انبعاثات حرائق الغابات العالمية.

ومع تزايد انتشار موجات الحر وظروف الجفاف، يزداد احتمال حدوث حرائق غابات غير مسبوقة مثل تلك الموجودة في كندا. ولذلك، فإن المراقبة المستمرة لانبعاثات حرائق الغابات أمر بالغ الأهمية لتقييم وتخفيف تأثيرها على جودة الهواء وصحة الإنسان. ولا ينبغي الاستهانة بدور كندا في مكافحة تغير المناخ، لأن الإجراءات المتخذة في البلاد لديها القدرة على التأثير على العمل العالمي.