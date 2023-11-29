مقال جديد: استعد لعرض مبهر للأضواء الشمالية

تعتبر الأضواء الشمالية ظاهرة تحبس الأنفاس ولا تفشل أبدًا في أسر المتفرجين حول العالم. وفي هذا الأسبوع، ينتظر الكنديون وقتًا ممتعًا، حيث قد تتاح لهم الفرصة لمشاهدة عرض استثنائي في السماء، بشرط أن يكون الطقس متعاونًا. وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، من المرجح أن تحدث عاصفة "قوية" في الأول من ديسمبر، مما يؤدي إلى رفع التوقعات إلى عاصفة مغنطيسية أرضية من الفئة G1.

تشير التوقعات إلى أن ثلاثة قذفات إكليلية جماعية (CMEs) تتجه بالفعل نحو الأرض، وإضافة رابع، هالة كاملة من القذف الكتلي، دفعت المتنبئين إلى ترقية الساعة إلى مستوى G3. ومن المتوقع أن تندمج هذه الانبعاث الإكليلي الأسرع حركة مع الانبعاث الإكليلي الإكليلي، لتصل إلى كوكبنا في الأول من ديسمبر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون النشاط الشفقي مرتفعًا خلال الصباح الباكر من ذلك اليوم، مسجلاً ستة من أصل عشرة على المقياس. تستخدمه توقعات أورورا من المعهد الجيوفيزيائي بجامعة فيربانكس في ألاسكا.

إذا سمحت الظروف الجوية، ستكون العروض الشفقية النشطة للغاية مرئية في السماء من إينوفيك، ويلونايف، ورانكين، وإيكالويت، وفانكوفر، وهيلينا، ومينيابوليس، وميلووكي، وباي سيتي، وتورنتو، ومونبلييه، وشارلوت تاون. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن مدن مثل سالم، وبويز، وشيان، ولينكولن، وإنديانابوليس، وأنابوليس من إلقاء نظرة على الأضواء في الأفق. ومع ذلك، فمن الضروري التحقق من توقعات الطقس قبل التوجه للعثور على مكان المشاهدة المثالي. توفر الموارد مثل Clear Sky Charts وموقع البيئة الكندية معلومات محدثة عن الأرصاد الجوية لضمان سماء صافية.

وفي حين أن هناك إثارة للمشهد الكوني، فإن بعض المدن، بما في ذلك فانكوفر وكالجاري وتورنتو، قد تشهد ظروفًا جوية أقل ملاءمة من مساء الخميس إلى صباح الجمعة. من ناحية أخرى، يبدو أن إدمونتون لديها فرصة أفضل لسماء صافية. إنه سباق مع الزمن حيث يأمل الجميع في ظروف مناخية مثالية، مع الأخذ في الاعتبار اكتمال القمر الأخير الذي وصل إلى ذروته في 27 نوفمبر، مما قد يقلل قليلاً من رؤية الأضواء الشمالية.

لا تفوت هذه الفرصة المذهلة لمشاهدة سحر الأضواء الشمالية. قم بتمييز التقويمات الخاصة بك، وراقب الطقس، واستعد لعرض مبهر في السماء.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الأضواء الشمالية؟

ج: الأضواء الشمالية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، هي عروض للضوء الطبيعي تحدث في المناطق القطبية بسبب التفاعل بين الجسيمات المشحونة من الشمس والمجال المغناطيسي للأرض.

س: ما الذي يسبب العاصفة الجيومغناطيسية؟

ج: تنجم العواصف المغناطيسية الأرضية عن اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض بسبب تفاعل الغلاف المغناطيسي للكوكب مع الرياح الشمسية أو انبعاث الكتل الإكليلية من الشمس.

س: أين يمكنني رؤية الأضواء الشمالية في كندا؟

ج: يمكن رؤية الأضواء الشمالية من مواقع مختلفة في كندا، بما في ذلك إينوفيك ويلونايف ورانكين وإيكالويت وفانكوفر وهيلينا ومينيابوليس وميلووكي وباي سيتي وتورنتو ومونبلييه وشارلوت تاون. قد يكون لأماكن مثل سالم، وبويز، وشيان، ولينكولن، وإنديانابوليس، وأنابوليس رؤية أقل للأضواء في الأفق.

س: كيف يمكنني التحقق من الطقس للحصول على ظروف المشاهدة المثالية؟

ج: يمكنك التحقق من Clear Sky Charts أو زيارة موقع هيئة البيئة الكندية للحصول على أحدث تنبؤات الأرصاد الجوية لضمان سماء صافية لرؤية مثالية للأضواء الشمالية.