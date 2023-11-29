الأصول القديمة لمكونات الحياة

تشير الأبحاث الحديثة المنشورة في ACS Central Science إلى أن المكونات اللازمة لتكوين الحياة على الأرض قد يكون لها أصول أقدم بكثير مما كان يعتقد سابقًا. تقترح الدراسة أن أبسط الأحماض الأمينية، وهو حمض الكارباميك، يمكن أن يتشكل جنبًا إلى جنب مع النجوم أو الكواكب داخل الجليد بين النجوم. توفر هذه النتائج رؤى قيمة يمكن أن تساعد في البحث عن جزيئات ما قبل الحيوية في مناطق بعيدة من الكون باستخدام أدوات الفضاء السحيق مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة أصول الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للحياة. تشير إحدى النظريات إلى أن هذه الجزيئات المهمة ربما تكونت من خلال تفاعلات في "الحساء البدائي" للأرض المبكرة. والاحتمال الآخر هو أن الأحماض الأمينية وصلت إلى سطح كوكبنا عن طريق النيازك، والتي من الممكن أن تكون قد امتصت الجزيئات من الجليد بين النجوم الموجود في الفضاء. ومع ذلك، فإن السؤال حول أين ومتى نشأت هذه الأحماض الأمينية لا يزال دون إجابة.

ولإلقاء الضوء على هذا اللغز، أجرى فريق من الباحثين بقيادة رالف كايزر وأغنيس تشانغ تجارب للتحقيق في التفاعلات الكيميائية التي قد تحدث في الجليد بين النجوم بالقرب من النجوم والكواكب المتكونة حديثًا. أنشأ الفريق نموذجًا للجليد بين النجوم عن طريق ترسيب خليط من الأمونيا وثاني أكسيد الكربون على ركيزة فضية، والتي تم تسخينها بعد ذلك ببطء.

ومن خلال استخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء لتحويل فورييه، لاحظ الباحثون تكوين حمض الكارباميك وكربامات الأمونيوم داخل الجليد عند درجات حرارة منخفضة بشكل لا يصدق تبلغ -348 درجة فهرنهايت و-389 درجة على التوالي. تسلط هذه النتائج الضوء على إمكانية تكوين الأحماض الأمينية وغيرها من الجزيئات ذات الأهمية البيولوجية داخل البيئات بين النجوم.

من خلال الكشف عن العمليات الكامنة وراء تكوين مكونات الحياة في الفضاء، يمكن للعلماء الحصول على فهم أعمق لأصول الحياة على الأرض وخارجها. علاوة على ذلك، يمكن أن توفر هذه المعرفة رؤى قيمة لاستكشاف الفضاء في المستقبل والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكن أن تتشكل الأحماض الأمينية في الجليد بين النجوم؟

نعم، يشير البحث إلى أن أبسط الأحماض الأمينية، وهو حمض الكارباميك، يمكن أن يتشكل جنبًا إلى جنب مع النجوم أو الكواكب داخل الجليد بين النجوم.

2. كيف يمكن استخدام هذه المعلومات في استكشاف الفضاء؟

إن فهم تكوين مكونات الحياة في الفضاء يمكن أن يساهم في البحث عن جزيئات ما قبل الحيوية والحياة خارج كوكب الأرض. يمكن أن يساعد في توجيه تطوير أدوات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

3. ما هي النظريات المختلفة المتعلقة بأصل الأحماض الأمينية؟

تقترح إحدى النظريات أن الأحماض الأمينية نشأت من تفاعلات في الحساء البدائي للأرض المبكرة. وتشير نظرية أخرى إلى أن الأحماض الأمينية وصلت إلى سطح الأرض عن طريق النيازك، والتي حصلت عليها من الجليد بين النجوم.

4. لماذا من المهم دراسة تكوين الأحماض الأمينية في البيئات النجمية؟

توفر دراسة تكوين الأحماض الأمينية في البيئات النجمية نظرة ثاقبة للأصول المحتملة للحياة خارج الأرض. إنه يعمق فهمنا للعمليات التي ينطوي عليها تطور الحياة ويمكن أن يساعد في البحث عن عوالم صالحة للسكن.