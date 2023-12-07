دراسة جديدة تلقي الضوء على نجم منكب الجوزاء الغامض

أجرى باحثون من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية ومعهد علوم التلسكوب الفضائي مؤخرًا دراسة تكشف عن رؤى مثيرة للاهتمام حول نجم منكب الجوزاء المعروف. وتكشف الدراسة، التي استخدمت الصور التي التقطها تلسكوب هابل، عن تفاصيل غير معروفة سابقًا حول هذا الجرم السماوي.

وفي تحليلهم الشامل، وجد الباحثون أن منكب الجوزاء، الذي يقع على بعد حوالي 700 سنة ضوئية من الأرض، يتعرض لنبضات غير منتظمة تتسبب في تقلب سطوعه. ويعتقد أن هذه النبضات ناجمة عن حركة الحمل الحراري في الطبقات الخارجية للنجم، مما يؤدي إلى تغيرات في درجات الحرارة وتغيرات لاحقة في اللمعان.

وخلافًا للافتراضات السابقة، تشير الدراسة إلى أن هذه النبضات ليست مسؤولة فقط عن نوبات التعتيم المثيرة التي لوحظت في منكب الجوزاء في السنوات الأخيرة. وبينما شهد النجم تعتيمًا كبيرًا، يقترح الباحثون أن السبب قد يكون مرتبطًا بطرد حجاب غبار يحجب ضوء النجم جزئيًا.

يقول الدكتور أندريا دوبري من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية: "تتحدى النتائج فهمنا السابق لحلقات تعتيم منكب الجوزاء، وتسلط الضوء على مدى تعقيد ديناميكيات النجوم".

من خلال الجمع بين صور تلسكوب هابل والمحاكاة الحاسوبية، تمكن الباحثون من إعادة إنشاء أحداث التعتيم وفهم الآليات الأساسية بشكل أفضل. تشير عمليات المحاكاة إلى أن الغبار المنبعث من سطح النجم، بالإضافة إلى سحب الغاز الجزيئي الموجودة في المنطقة المجاورة له، يمكن أن يخلق حجابًا مؤقتًا يخفف من سطوع النجم.

تضيف هذه الدراسة إلى معرفتنا بسلوك منكب الجوزاء الغريب وتوفر طرقًا جديدة للاستكشاف. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الآليات الدقيقة وراء نبضات النجم وأحداث التعتيم. قد تساهم الأفكار المكتسبة من هذه الدراسة أيضًا في فهمنا للنجوم الأخرى التي تظهر سلوكيات مماثلة، مما يعمق فهمنا للكون وعدد لا يحصى من الأجرام السماوية.