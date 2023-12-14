امرأة تعاني من مشاكل صحية حادة تحقق حلمها بمنزل مخصص

امرأة من أبوتسفورد، كاتي هوبسون، التي تعاني من مشاكل صحية حادة تمنعها من العيش في سكن عادي، حققت أخيرًا حلمها في امتلاك منزل مصمم خصيصًا لها. اكتسبت قصة هوبسون الاهتمام في يوليو 2020 عندما تم إطلاق حملة GoFundMe لجمع الأموال لمقطورة بضائع مقاس ثمانية × 16 قدمًا وشاحنة مستعملة جديدة. تسببت مشاكلها الصحية، بما في ذلك الحساسيات الغذائية والبيئية الشديدة، في إصابتها بالصداع النصفي وأعراض أخرى. تم تشخيص إصابتها بخزل المعدة المقاوم للعلاج، ومرض نقص المناعة الأولي، والحساسيات الكيميائية المتعددة، واضطراب تنشيط الخلايا البدينة.

قررت عائلة هوبسون وأصدقاؤها، الذين يعيشون في مقطورة صغيرة للدراجات النارية، إطلاق حملة GoFundMe لتمويل "منزل صغير" مصمم خصيصًا من شأنه أن يوفر لها مكانًا آمنًا دائمًا. وسعت الحملة أيضًا إلى الحصول على شاحنة جديدة لسحب المنزل بمجرد اكتماله. وبمساعدة التبرعات السخية، تمكنت هوبسون من شراء شاحنة خالية من العطور يملكها زوجان يقومان بتنظيف الجزء الداخلي من السيارة بالماء فقط.

ومع ذلك، ظهرت تعقيدات أثناء بناء مقطورة البضائع المخصصة، مما أدى إلى زيادة التكلفة بما يتجاوز المبلغ المقدر. نظرًا للإمدادات المحددة المطلوبة لاحتياجاتها الصحية، كان على هوبسون اتخاذ القرار الصعب بإلغاء البناء. ثم أقامت في مقطورة دراجتها النارية في ملكية أحد الأصدقاء بينما واصلت بحثها عن حل مناسب.

ولحسن الحظ، تمكنت هوبسون من شراء مقطورة للطرق الوعرة مقاس 14 × 2023 قدمًا في ديسمبر 59,000، والتي قامت بتخصيصها وفقًا لمواصفاتها بمساعدة مستأجرة. نجحت حملة GoFundMe في جمع أكثر من XNUMX دولار أمريكي، مما مكنها من إنشاء منزل صغير مخصص أدى إلى تحسين نوعية حياتها بشكل كبير. تبحث هوبسون الآن بنشاط عن موقع دائم لإقامة منزلها وتعرب عن امتنانها العميق لكل من دعمها طوال هذه الرحلة.

إن قصة مثابرة كاتي هوبسون ودعم المجتمع لها هي شهادة على قوة التعاطف والتصميم. يمكنها الآن الاستمتاع بمتع الحياة البسيطة، مثل الوقوف والتجول وقضاء الوقت مع كلبها المحبوب. تشعر هوبسون بالفخر والكرامة لوجود مساحة خاصة بها لتناول الطعام واستخدام الحمام والوصول إلى متعلقاتها بسهولة. إنها حريصة على دفع اللطف الذي أظهرته لها من خلال مساعدة الآخرين المحتاجين.

لمزيد من المعلومات أو للمساهمة في قضية هوبسون، يمكن للأفراد المهتمين زيارة صفحة GoFundMe التي تحمل عنوان "منزل آمن طبيًا لكاتي".