دراسة جديدة تكشف عن أصول مفاجئة لظاهرة ستيف

ملخص: ألقت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ضوءًا جديدًا على طبيعة وأصل ظاهرة STEVE، وهي عبارة عن شريط من الضوء باللونين الأرجواني والأبيض غالبًا ما يكون مصحوبًا بتوهج أخضر يشبه السياج. كشفت الدراسة، التي كان يعتقد سابقًا أنها نوع من الشفق القطبي، أن STEVE يتم توليده بالفعل بواسطة مجالات كهربائية على ارتفاعات منخفضة موازية للمجال المغناطيسي للأرض. يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار على فهمنا للعمليات الفيزيائية غير المعروفة في الغلاف الجوي للأرض.

في اكتشاف رائد، اكتشف العلماء أن ستيف، وهو الشريط الغامض من الضوء الأرجواني الذي يُرى في الغلاف الجوي للأرض، ليس في الواقع شفقًا قطبيًا. لقد تم الآن تحديد ظاهرة STEVE، التي حيرت الباحثين لسنوات، على أنها حدث سماوي منفصل. يتم إنتاجه بواسطة مجالات كهربائية منخفضة الارتفاع موازية للمجال المغناطيسي للأرض.

وتتحدى الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الافتراضات السابقة حول أصول ستيف. وباستخدام نموذج الغلاف الأيوني، أثبت الفريق أن مجموعة محددة من المجالات الكهربائية يمكن أن تثير الأكسجين والنيتروجين، وتولد طيفًا متميزًا من الضوء لوحظ في هيكل STEVE الشبيه بالسياج.

النتائج لها آثار كبيرة على فهمنا للعمليات الفيزيائية التي تحدث في الغلاف الجوي للأرض. وأوضحت كلير جاسك، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن "الضوء المنبعث من سياج الاعتصام يتم إنشاؤه بواسطة جزيئات يجب تنشيطها هناك في الفضاء بواسطة مجال كهربائي موازي، وهي آلية مختلفة تمامًا عن أي من الشفق القطبي". التي درسناها أو عرفناها من قبل."

يقترح الباحثون إجراء المزيد من التحقيقات في هذه المجالات الكهربائية على ارتفاعات منخفضة وارتباطها بنقل الطاقة الأكبر بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء. وهم يعتقدون أن إطلاق صاروخ عبر STEVE يمكن أن يوفر بيانات قيمة عن قوة واتجاه المجالات الكهربائية والمغناطيسية المعنية.

وسيتم عرض هذه النتائج في الاجتماع المقبل للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في سان فرانسيسكو، مما يتيح للخبراء فرصة للتعمق أكثر في هذه الظاهرة الغامضة. ومن المأمول أن يساهم هذا البحث في فهمنا للغلاف الجوي للأرض ويؤدي إلى مزيد من الإنجازات في مجال علوم الغلاف الجوي.