العنوان: دراسة تكشف عن خصائص فريدة للنجم المغناطيسي المكتشف حديثًا SGR J1830-0645

ملخص:

سلطت دراسة حديثة أجريت باستخدام AstroSat، أول مرصد فضائي متعدد الأطوال الموجية في الهند، الضوء على الخصائص المثيرة للاهتمام للنجم المغناطيسي SGR J1830-0645. وركز البحث، الذي أجراه علماء من معهد رامان للأبحاث وجامعة دلهي، على تحليل انفجارات الأشعة السينية المنبعثة من هذا النجم النيوتروني الشاب المعزول. تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم الظروف الفيزيائية الفلكية القاسية المرتبطة بالنجوم المغناطيسية.

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العنوان: الكشف عن النجم المغناطيسي الغامض SGR J1830-0645: نظرة فاحصة على انبعاثات الأشعة السينية الخاصة به

كشف العلماء مؤخرًا عن الألغاز المحيطة بالنجم المغناطيسي SGR J1830-0645، وهو اكتشاف يلقي ضوءًا جديدًا على الظروف الفيزيائية الفلكية القاسية لهذه الأجسام الكونية الغامضة. باستخدام AstroSat، المرصد الفضائي الهندي المحترم متعدد الأطوال الموجية، أجرى باحثون من معهد رامان للأبحاث وجامعة دلهي دراسة رائدة بحثت في انبعاثات الأشعة السينية والخصائص الطيفية لهذا النجم المغناطيسي الفريد.

وفي اكتشاف رائع، اكتشف الفريق ما مجموعه 67 دفقة من الأشعة السينية الساطعة، تدوم أقل من ثانية، المنبعثة من SGR J1830-0645، بمتوسط ​​مدة 33 مللي ثانية. لا تضيف هذه الملاحظة إلى معرفتنا بالنجوم المغناطيسية فحسب، بل توفر أيضًا رؤى قيمة حول الظواهر المتطرفة المرتبطة بها.

وأعرب الدكتور راهول شارما، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميل ما بعد الدكتوراه في معهد رامان للأبحاث، عن سعادته بهذا الاكتشاف. وقال: "استمرت إحدى الدفقات التي رصدناها لمدة مذهلة تبلغ 90 مللي ثانية، مما يجعلها الأكثر سطوعًا بين الدفقات المكتشفة".

أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في البحث هو تحديد خطوط الانبعاث في البيانات المرصودة. يثير وجود خطوط الانبعاث هذه أسئلة مثيرة للاهتمام حول أصلها. ويفترض العلماء أنه يمكن أن تعزى إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك فلورة الحديد أو ميزة خط البروتون السيكلوتروني. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد السبب الدقيق.

وسلط الدكتور شارما الضوء على نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام من دراستهم، قائلًا: "يختلف الاعتماد على الطاقة في SGR J1830-0645 بشكل كبير عما لوحظ في العديد من النجوم المغناطيسية الأخرى. وأظهرت مكونين متميزين لانبعاث الجسم الأسود الحراري ينشأان من سطح النجم النيوتروني، بنصف قطر 0.65 و2.45 كيلومتر. تساهم هذه الملاحظات بشكل كبير في فهمنا للنجوم المغناطيسية والظروف الفيزيائية الفلكية القاسية التي تظهرها.

وأكد المؤلف المشارك البروفيسور تشيتانا جاين من كلية هانسراج بجامعة دلهي، أن تحليلهم كشف عن اختلاف واضح في الطاقة في المكون النبضي لانبعاث الأشعة السينية الإجمالي. زادت شدة الطاقات حتى حوالي 5 كيلو إلكترون فولت (keV) وانخفضت بشكل حاد بعد هذه النقطة. هذا الاتجاه يميز SGR J1830-0645 عن النجوم المغناطيسية المعروفة الأخرى ويشير إلى خصائصه الفريدة.

تمثل نتائج الدراسة، المنشورة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، تقدمًا كبيرًا في فهمنا للنجوم المغناطيسية، وتقدم رؤى جديدة حول طبيعتها والظواهر الفيزيائية الفلكية المحيطة بها. ومع ملاحظات AstroSat المستمرة والتحقيقات المستقبلية، يأمل العلماء في كشف المزيد من الأسرار الكامنة داخل هذه الكيانات الكونية الآسرة.