اكتشاف النجوم الضخمة المجردة من مغلفات الهيدروجين في الأنظمة الثنائية

كشف التقدم الأخير الذي حققه علماء الفلك في جامعة تورنتو عن مجموعة من النجوم الضخمة التي تم تجريدها من غلافها الهيدروجيني بواسطة رفاقها الثنائيين. يلقي هذا الاكتشاف الرائع الضوء على أصول المستعرات الأعظمية الفقيرة بالهيدروجين واندماجات النجوم النيوترونية، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بنجوم الهيليوم الساخنة.

لعدة سنوات، توقع العلماء أن ما يقرب من ثلث النجوم الضخمة تتعرض لإزالة غلافها الهيدروجيني داخل الأنظمة الثنائية. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم تحديد سوى مرشح محتمل واحد. إن اكتشاف نجوم مجردة إضافية يؤكد وجود هذه الظاهرة ولها آثار كبيرة على فهمنا للظواهر الفلكية الهامة.

تؤكد المؤلفة الرئيسية ماريا دروت، والأستاذة المساعدة في قسم علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة تورنتو، على أهمية هذه النتيجة. وتوضح أنه إذا كانت هذه النجوم نادرة، فإنها ستتحدى الإطار النظري الحالي لمختلف الظواهر، بما في ذلك المستعرات الأعظم، وموجات الجاذبية، والضوء المنبعث من المجرات البعيدة.

يوفر تحديد النجوم المجردة فرصًا جديدة لدراسة خصائصها بشكل أكثر شمولاً. ويتضمن ذلك قياس كمية المواد المنبعثة من هذه النجوم في الرياح النجمية، وهو أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بحدوث اندماجات النجوم النيوترونية. ومن خلال الحصول على بيانات أكثر دقة، يمكن للباحثين تحسين نماذجهم والتحقيق في الروابط بين النجوم المجردة والمستعرات الأعظمية الفقيرة بالهيدروجين.

علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن بعض هذه النجوم المجردة قد تكون مرتبطة بنجم نيوتروني أو رفاق ثقب أسود. يبدو أن هذه الأجسام في مرحلة انتقالية قبل أن تصبح نجمًا نيوترونيًا مزدوجًا أو نجمًا نيوترونيًا بالإضافة إلى أنظمة ثقب أسود، والتي قد تندمج في النهاية وتنبعث منها موجات جاذبية يمكن اكتشافها.

تسلط بيثاني لودفيج، طالبة الدكتوراه في جامعة تورنتو، الضوء على الطبيعة المترابطة للنجوم في الأنظمة الثنائية. وهي تشبههم بالبشر، وتسلط الضوء على طبيعتهم الاجتماعية، وتؤكد أن النجوم الضخمة المنفردة نادرة.

يعد تحديد النجوم المجردة أمرًا صعبًا بسبب انبعاثها خارج طيف الضوء المرئي واحتمال حجبها بالغبار أو سطوع النجوم المصاحبة لها. استخدم فريق البحث عمليات رصد الأشعة فوق البنفسجية التي جمعها تلسكوب Swift Ultra-Violet/Optical Telescope لمسح ملايين النجوم داخل المجرات القريبة، مما أدى إلى اكتشاف أنظمة تظهر انبعاثات غير عادية للأشعة فوق البنفسجية.

وتجري المزيد من التحقيقات للتعمق أكثر في خصائص هذه النجوم. وسيوسع الباحثون بحثهم داخل المجرات القريبة وداخل مجرة ​​درب التبانة باستخدام أدوات مختلفة، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب تشاندرا للأشعة السينية. تم إتاحة البيانات والنماذج النظرية المستخدمة في هذه الدراسة للجمهور لتسهيل التعاون مع علماء آخرين.

وشمل الجهد التعاوني العديد من المؤسسات، بما في ذلك جامعة تورنتو، ومراصد معهد كارنيجي للعلوم، ومعهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية، ومعهد أنطون بانيكويك لعلم الفلك، ومعهد دنلاب لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، ومرصد ستيوارد. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لاستكشاف التفاعلات والعلاقات المعقدة بين النجوم في الأنظمة الثنائية، مما يوفر فهمًا أعمق للكون الديناميكي الذي نعيش فيه.