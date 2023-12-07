صورة مذهلة تكشف ظاهرة جوية نادرة تم التقاطها من الفضاء

ظهرت صورة مذهلة لحدث جوي استثنائي يعرف باسم "العفريت الأحمر"، وهي ظاهرة نادرة نادرا ما تكون مرئية من الأرض. تمكن رائد الفضاء أندرياس موجينسن، وهو جزء من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، من التقاط هذه الصورة واللقطات المذهلة باستخدام كاميرا قوية كجزء من تجربة Thor-Davis في الجامعة التقنية الدنماركية (DTU).

وتهدف تجربة ثور-ديفيس إلى دراسة البرق في طبقات الجو العليا وتأثيره على مستويات الغازات الدفيئة، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. يتوجه موجنسن كل يوم سبت إلى وحدة مرصد كوبولا بمحطة الفضاء الدولية، والتي تقع على ارتفاع 250 ميلًا تقريبًا فوق سطح الأرض، لتصوير العواصف التي تحدث على كوكبنا. ومع قيام المحطة بإكمال حوالي 16 مدارًا يوميًا، فإن فرص التقاط هذه الصور الرائعة كثيرة.

يتم تصنيف العفاريت الحمراء على أنها أحداث مضيئة عابرة (TLEs)، وهي أحداث طبيعية آسرة يمكن أن تظهر فوق السحب الرعدية. ويوضح موجنسن أن "العفاريت الحمراء تتشكل على ارتفاع حوالي 40 إلى 80 كيلومترًا فوق سطح الأرض وتظهر بعد وقوع الرعد على ارتفاع أعلى بكثير". تكشف اللقطات التي التقطتها كاميرا ديفيس عن سلسلة من العفاريت الحمراء التي تصور طبيعتها الأثيرية المضاءة بضربات البرق.

تعمل كاميرا ديفيس، على عكس الكاميرات التقليدية، بشكل مشابه لشبكية العين البشرية. ويمكنه التقاط ما يصل إلى 100,000 صورة في الثانية، مما يسمح بالتوثيق التفصيلي لهذه الأحداث العابرة. يقدر العلماء أن حجم العفريت الأحمر الذي تم التقاطه في صورة موجنسن يبلغ حوالي 8.7 × 16.2 ميلًا، مما يزيد من الطبيعة المذهلة لهذا الاكتشاف.

تتحدى العفاريت الحمراء، التي يشار إليها أحيانًا باسم البرق الأحمر، مسار البرق الطبيعي الهابط، وبدلاً من ذلك تنتشر لأعلى في الغلاف الجوي - وهي ظاهرة تذكرنا بالبرق المتخلف. نظرًا لتشكلها فوق السحب الرعدية، تمثل هذه الأحداث النادرة تحديًا للدراسة من الأرض ويتم ملاحظتها بشكل أساسي من الفضاء. توفر القدرة على التقاط هذا المشهد للعلماء رؤية لا تقدر بثمن حول ديناميكيات الغلاف الجوي العلوي للأرض.

تعد هذه الصورة بمثابة شهادة على الإنجازات الرائعة التي تحققت من خلال استكشاف الفضاء، حيث تقدم لمحة عن العجائب الساحرة التي تقع خارج سماء كوكبنا.