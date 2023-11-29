استكشاف أصول الحياة: نظرة على الجليد بين النجوم

لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة أصول الحياة على الأرض. في حين أن الاعتقاد السائد هو أن الأحماض الأمينية، اللبنات الأساسية للحياة، تشكلت في الحساء البدائي على كوكبنا، فإن دراسة جديدة تشير إلى احتمال مختلف. وفقا لبحث نشر في ACS Central Science، فإن أبسط الأحماض الأمينية، حمض الكارباميك، يمكن أن يكون قد نشأ بالفعل في الجليد بين النجوم، إلى جانب النجوم أو الكواكب.

تفتح الدراسة آفاقًا مثيرة لاستكشاف الفضاء السحيق في المستقبل، حيث يمكن استخدام النتائج لتدريب التلسكوبات الفضائية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، للبحث عن جزيئات ما قبل الحيوية في المناطق البعيدة التي تتشكل النجوم في الكون. ومن خلال فهم تكوين هذه الجزيئات، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول الظروف التي أدت إلى تطور الحياة على الأرض.

في السابق، كان يُعتقد أن الأحماض الأمينية يمكن أن تصل إلى سطح الأرض من خلال النيازك. ومع ذلك، بقي السؤال: أين تشكلت هذه الجزيئات بالفعل، ومتى؟ ولإلقاء الضوء على هذا اللغز، أجرى الباحثون تجارب لبحث التفاعلات الكيميائية التي قد تحدث في الجليد بين النجوم بالقرب من النجوم والكواكب حديثة التشكل.

أنشأ الفريق نماذج جليدية بين النجوم تحتوي على الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، وأخضعوها لدرجات حرارة محددة. ومن خلال تحليلهم باستخدام التحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء لتحويل فورييه، اكتشفوا تكوين حمض الكارباميك وكربامات الأمونيوم في درجات حرارة منخفضة للغاية. ويشير هذا إلى أن هذه الجزيئات، التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى أحماض أمينية أكثر تعقيدًا، يمكن أن تكون قد ظهرت خلال المراحل الأولى من تكوين النجوم.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أنه عندما ترتفع درجة الحرارة، يمكن لجزيئات حمض الكارباميك أن تترابط معًا، لتشكل غازًا مستقرًا. ويُعتقد أن هذه الجزيئات يمكن أن تصبح جزءًا من المواد الخام للأنظمة الشمسية، بما في ذلك نظامنا الشمسي، ووصلت في النهاية إلى الأرض عبر المذنبات أو النيازك.

يقدم هذا البحث الرائد منظورًا جديدًا لأصول الحياة ويمهد الطريق للدراسات المستقبلية. ومن خلال توسيع فهمنا لكيفية تشكل الأحماض الأمينية وجزيئات البريبايوتك الأخرى في الفضاء بين النجوم، نكتسب معرفة قيمة يمكن أن تساعد في البحث عن الحياة خارج كوكبنا.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو الحمض الأميني؟



ج: الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية تعمل بمثابة اللبنات الأساسية للبروتينات.

س: كيف يدرس العلماء الجليد بين النجوم؟



ج: يقوم العلماء بإنشاء نماذج جليدية بين النجوم في المختبر وإخضاعها لدرجات حرارة محددة لمحاكاة الظروف في الفضاء. ثم يستخدمون تقنيات طيفية مختلفة لتحليل التفاعلات الكيميائية التي تحدث.

س: ما أهمية العثور على جزيئات البريبايوتك في الفضاء بين النجوم؟



ج: إن اكتشاف جزيئات ما قبل الحيوية في الفضاء بين النجوم يوفر نظرة ثاقبة للظروف التي أدت إلى تطور الحياة على الأرض وإمكانية وجود الحياة في مكان آخر في الكون. إنه يوسع فهمنا لأصول الحياة ويرشد الاستكشافات المستقبلية للحياة خارج كوكب الأرض.