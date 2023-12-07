فرص جديدة للمختبرات الحضرية: إعادة تشكيل مراكز المدن

يظهر اتجاه جديد في مراكز المدن يمكن أن يعيد تشكيل مشهد الحياة الحضرية والتوظيف. في حين سيطرت المساحات المكتبية تقليديًا على مراكز المدن، فإن ظهور العلوم الحيوية يتحدى هذه الفكرة ويفتح الفرص للمساحات المختبرية.

في الماضي، كانت أبحاث وتطوير العلوم الحيوية تجري إلى حد كبير في الضواحي، حيث كانت شركات الأدوية الكبرى تدير مختبرات ضخمة في مجمعات أعمال الشركات. ومع ذلك، فإن الديناميكيات تتغير حيث أصبحت صناعة العلوم الحيوية أقرب إلى قطاع التكنولوجيا. تعمل الشركات الناشئة التي يمولها أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والناشئة من الجامعات على دفع عجلة تطوير الأدوية بشكل متزايد.

وقد أدى هذا التحول إلى خلق الطلب على مساحات المختبرات في مراكز المدن. ينجذب المتخصصون الطموحون في مجال العلوم الحيوية، وخاصة الخريجين الجدد من الجامعات المرموقة، بشكل متزايد إلى البيئات الحضرية. يكمن الجاذبية في القرب من المرافق الاجتماعية، مثل المطاعم والحانات وغيرها من الشركات حيث يمكنهم التواصل والتعاون مع الأفراد ذوي التفكير المماثل.

وتعد مختبرات فولتون في شيكاغو مثالًا رئيسيًا لكيفية تكيف مراكز المدن مع هذا الطلب الجديد. تعمل شركة Portal Innovations، وهي شركة تعمل ضمن Fulton Labs، كشركة هجينة بين WeWork وحاضنة رأس المال الاستثماري لشركات علوم الحياة. يتألف مستأجروها من شركات ناشئة تركز على تطوير أدوية مبتكرة. تم تسليط الضوء على أهمية الحياة الحضرية لمواهب العلوم الحيوية من قبل جون فلافين من بورتال، الذي أكد على قوة المواهب الفردية وتفضيلهم للبيئات الحضرية.

تمثل الحاجة المتزايدة لمساحة المختبرات في المناطق الحضرية تحديات وفرصًا. قد يكون تحويل المباني الحالية لاستيعاب المعامل أمرًا صعبًا بسبب متطلبات محددة، مثل الأسقف المرتفعة وزيادة إمدادات الطاقة. ومع ذلك، فإن مدن مثل بوسطن ولندن تتبنى هذا التغيير بالفعل. وافقت بوسطن مؤخرًا على تحويل مبنى إداري إلى مساحة مختبرية، بينما تشهد مانهاتن وكناري وارف في لندن بناء مرافق مختبرية جديدة.

في حين أن المكافآت المحتملة لاستيعاب مختبرات العلوم الحيوية كبيرة، فإن مستقبل مراكز المدن لا يزال يتوقف على القدرة على تحقيق التوازن بين المساحات المكتبية وبيئات البحث المتخصصة. ويتطلب التكيف مع هذا الاتجاه الجديد أساليب مبتكرة في التخطيط الحضري والتطوير العقاري. إن تحويل مراكز المدن إلى مراكز نابضة بالحياة لكل من العمل والبحث يوفر آفاقًا مثيرة للمستقبل.