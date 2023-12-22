عنوان جديد: الكون المتوسع: تحدي النموذج القياسي لعلم الكونيات

ملخص: سلطت الملاحظات الأخيرة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الضوء على تناقض كبير في معدل توسع الكون، المعروف باسم ثابت هابل. ويهدد هذا التناقض بقلب النموذج القياسي لعلم الكونيات رأسا على عقب، وقد أثار جدلا حادا بين العلماء. يُعزى توسع الكون، بدءًا من الانفجار الكبير، إلى الطاقة المظلمة، وهي قوة غير مرئية تتسبب في تسارع المجرات مبتعدة عن بعضها البعض. ومع ذلك، فإن طبيعة الطاقة المظلمة وتفاعلها مع المادة تظل لغزا. علاوة على ذلك، فإن علماء الفيزياء الفلكية الذين يستخدمون طرقًا مختلفة لقياس توسع الكون حصلوا على نتائج متضاربة، مما يلقي بظلال من الشك على دقة النموذج الحالي. يشير هذا التناقض إلى أنه قد يكون هناك شيء مفقود في فهمنا للكون. ويستمر الجدل، ويعمل العلماء على التوفيق بين هذه التناقضات وكشف الطبيعة الحقيقية لتوسع الكون.

في المراحل الأولى للكون، مباشرة بعد الانفجار الكبير، كان الكون عبارة عن بلازما مغليّة من جسيمات المادة والمادة المضادة. ويعتقد العلماء أن خللاً غير معروف في التوازن سمح بإنتاج مادة أكثر من المادة المضادة، وبالتالي منع الكون من إبادة نفسه. ثم قامت الجاذبية بضغط البلازما، مما تسبب في تموج الموجات الصوتية عبر سطحها. مع توسع الكون، تجمعت المادة العادية معًا لتشكل المجرات، المرتبطة بشبكة كونية من المادة المظلمة.

النموذج الحالي لعلم الكون، المعروف باسم المادة المظلمة الباردة لامبدا (Lambda-CDM)، يفسر مساهمات المادة العادية، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والطاقة من الضوء في التوسع الشامل للكون. ومع ذلك، فإن الطبيعة الدقيقة للمادة المظلمة والطاقة المظلمة لا تزال بعيدة المنال. وبينما يتفق العلماء على أن الكون يتكون من 5% مادة عادية و70% طاقة مظلمة، فإن نسبة 25% المتبقية المنسوبة للمادة المظلمة ليست مفهومة جيدًا.

لقد أصبح توتر هابل، الذي يقيس معدل توسع الكون، نقطة خلاف رئيسية. أدت الطرق المختلفة التي استخدمها علماء الفيزياء الفلكية إلى نتائج متضاربة، حيث اقترح البعض توسعًا أسرع للكون المبكر مما توقعه Lambda-CDM. وقد دفع هذا التناقض العلماء إلى التشكيك في دقة النموذج الحالي والبحث عن تفسيرات بديلة.

وقد أضاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي، بملاحظاته الدقيقة، وزنًا إضافيًا إلى هذا النقاش. عززت القياسات الجديدة التي حصل عليها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التناقض في ثابت هابل، مما أثار التكهنات حول الحاجة إلى فيزياء جديدة لتفسير التوسع المتسارع للكون.

بينما يواصل العلماء تسلق سلم الفهم الكوني، واستكشاف طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة، فإن سعيهم هو التوفيق بين التناقضات وتطوير نموذج أكثر شمولاً يصف بدقة الكون المتوسع. إن ألغاز الكون بعيدة كل البعد عن الحل، ومن خلال جهود هؤلاء العلماء اقتربنا من كشف أسرار كوننا الواسع والمعقد.