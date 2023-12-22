مهمة Aditya L1: رحلة ISRO لدراسة الشمس

كشف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إس سوماناث، عن تحديثات مثيرة حول مهمة Aditya L1 خلال حدث أقيم في ولاية غوجارات. تقترب المركبة الفضائية من مرحلتها النهائية ومن المتوقع أن تدخل نقطة L1، وهي نقطة لاغرانج الأقرب إلى الشمس، في 6 يناير. وذكر سوماناث أنه سيتم الإعلان عن الوقت المحدد للدخول في وقت لاحق.

تعد مهمة Aditya L1 أول مهمة فضائية هندية على الإطلاق مخصصة لدراسة الشمس. وبعد إطلاقها بنجاح في 2 سبتمبر، قطعت المركبة الفضائية مسافة 1.5 مليون كيلومتر على مدى 125 يومًا. وسيتم وضعه قريبًا في مدار هالو حول النقطة L1 أثناء التقاط ونقل الصور العلمية للشمس.

أعرب رئيس ISRO إس سوماناث عن ثقته في تقدم المهمة، قائلاً: "إن Aditya في الطريق، وأعتقد أنها وصلت إلى مرحلتها النهائية تقريبًا." وأوضح كذلك أن استعدادات المركبة الفضائية للدخول إلى النقطة L1 تجري حاليًا. ومن المتوقع الانتهاء من المناورات النهائية للدخول بحلول 7 يناير.

لقد حظيت مهمة Aditya L1 باهتمام كبير وتعتبر إنجازًا بارزًا لـ ISRO. وبالإضافة إلى التقاط صور الشمس ونقلها، ستقوم المركبة الفضائية أيضًا بإجراء تجارب علمية مختلفة. وتهدف هذه التجارب إلى تعزيز فهمنا لأقرب نجم لنا وتأثيره على الظواهر الأرضية المختلفة.

ومع الدخول المرتقب إلى النقطة L1، ينتظر العلماء والباحثون بفارغ الصبر البيانات والأفكار التي ستوفرها مهمة Aditya L1. وتعد هذه المهمة شهادة على براعة الهند المتنامية في استكشاف الفضاء والتزامها بتطوير المعرفة العلمية.