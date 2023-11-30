رؤى جديدة حول تأثير انفجارات أشعة جاما على الغلاف الأيوني للأرض

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا فيما يتعلق بتأثير انفجارات أشعة جاما (GRBs) على الغلاف الأيوني للأرض، مما يلقي ضوءًا جديدًا على العواقب المحتملة لهذه الأحداث الكونية القوية. في حين كان يُعتقد تقليديًا أن انفجارات GRB تحدث على مسافات كبيرة جدًا بحيث لا تؤثر على كوكبنا، فقد كشفت دراسة حديثة أن انفجار أشعة جاما في عام 2002 قد أزعج الغلاف الأيوني للأرض.

واستمر انفجار GRB 221009A، الذي حدث على بعد حوالي 2 مليار سنة ضوئية، لمدة 800 ثانية مذهلة وكان أكثر سطوعًا من أي انفجار آخر لأشعة جاما تم اكتشافه سابقًا. وأشار ميركو بيرسانتي، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أهميته، قائلاً: "ربما كان انفجار أشعة غاما الأكثر سطوعًا الذي اكتشفناه على الإطلاق".

الغلاف الأيوني، وهو طبقة جوية مليئة بالغازات المشحونة كهربائيًا، يتأثر عادةً بإشعاع الشمس. ومع ذلك، تركت GRB 221009A تأثيرًا ملحوظًا على الطبقات الدنيا من الغلاف الأيوني للأرض، وهو ما يعادل تأثير التوهج الشمسي الكبير. وأوضحت لورا هايز، عالمة الفيزياء الشمسية في وكالة الفضاء الأوروبية، أن الانفجار تسبب في التأين وزيادة إشارات الموجات الراديوية في الجانب السفلي من الغلاف الأيوني.

ما يميز هذا الاكتشاف هو أن الافتراضات السابقة تشير إلى أن انفجارات GRB يمكن أن تؤثر فقط على الجانب السفلي من الغلاف الأيوني، في حين أن الجانب العلوي لن يتأثر. وخلافا لهذا الاعتقاد، كشفت البيانات الواردة من القمر الصناعي الصيني للزلازل الكهرومغناطيسية (CSES) عن اضطراب في طبقة الأيونوسفير العليا، وهو ما يمثل أول قياس على الإطلاق لتغيرات المجال الكهربائي الناجمة عن انفجار أشعة جاما.

يثير هذا الفهم الجديد لتأثيرات GRB على الغلاف الأيوني للأرض تساؤلات مهمة حول التداعيات المحتملة لانفجار أقرب وأكثر كثافة. يؤكد بيرسانتي على ضرورة النظر في عواقب انفجار أشعة جاما الذي يحدث في مجرتنا، والذي يمكن أن يكون له آثار جذرية على الغلاف الأيوني وطبقة الأوزون، مما يؤدي إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض.

يقوم العلماء الآن بتحليل البيانات من أجهزة الكشف الفضائية والأرضية المختلفة لتحديد الارتباطات بين انفجارات أشعة جاما واضطرابات الغلاف الأيوني. الهدف هو تحديد ما إذا كانت انفجارات أشعة جاما الأخرى، خاصة تلك التي حدثت منذ عام 2018، قد أثرت على الغلاف الأيوني لدينا، وما إذا كان من الممكن ربط الانقراضات الجماعية السابقة على الأرض بزيادة الأشعة فوق البنفسجية.

وبما أن هذه النتائج الجديدة تسلط الضوء على التأثير العميق لانفجارات أشعة جاما البعيدة على كوكبنا، يصبح من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث حول الآثار المحتملة على الغلاف الجوي للأرض وأشكال الحياة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو انفجار أشعة جاما؟

ج: إن انفجار أشعة جاما هو انفجار شديد الطاقة يطلق كمية هائلة من إشعاع أشعة جاما، مما يجعله أحد أقوى الظواهر في الكون.

س: كيف أثر انفجار أشعة جاما على الغلاف الأيوني للأرض؟

ج: أدى الانفجار إلى اضطراب الغلاف الأيوني للأرض، مما تسبب في زيادة التأين في الجانب السفلي من الغلاف الأيوني والتأثير على إشارات الموجات الراديوية.

س: هل يمكن أن تؤثر انفجارات أشعة جاما على طبقة الأوزون؟

ج: إن انفجار أشعة جاما القريب والمكثف لديه القدرة على إتلاف طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى زيادة الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تصل إلى سطح الأرض.

س: هل يمكن أن تكون انفجارات أشعة جاما مسؤولة عن الانقراضات الجماعية الماضية؟

ج: على الرغم من عدم إثبات ذلك، فإن الفهم الجديد لتأثير انفجارات أشعة جاما على الأرض يزيد من احتمالية أن بعض الانقراضات الجماعية في الماضي ربما تكون قد تأثرت بزيادة الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن هذه الأحداث الكونية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإنشاء أي اتصالات مباشرة.