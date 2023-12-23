8 صور فضائية مذهلة لعام 2023 ستتركك في حالة من الرهبة

ملخص: قم برحلة عبر الكون مع هذه الصور المذهلة التي تلتقط جمال كوننا. بدءًا من المنظر الساحر لسديم رأس الحصان من تلسكوب إقليدس الفضائي وحتى اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي للحلقات المخفية حول أورانوس، ستتركك هذه الصور في حالة من الرهبة من العجائب التي تقع خارج كوكبنا.

1. أول لمحة عن الكون المظلم

التقط تلسكوب إقليدس الفضائي، المصمم لرسم خريطة "الكون المظلم"، صوره الأولى، وكشف عن دوامات أرجوانية ساحرة من الغاز في سديم رأس الحصان. تقع هذه الحضانة النجمية على بعد 1,500 سنة ضوئية في سديم أوريون، وهي تعج بالنجوم تحت حجاب من الغاز والغبار.

2. آيو: القمر البركاني

التقطت مركبة جونو الفضائية صورة عالية الدقة لقمر المشتري، آيو، والتي تُظهر طبيعته البركانية. وترتفع أعمدة الغاز من سطحه المليء بالثقوب، بينما تكشف المنطقة القطبية الشمالية للقمر عن تفاصيل لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك الجبال الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 20,000 ألف قدم.

3. السديم الدائري بتفاصيل غير مسبوقة

تكشف الصورة التي التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي للسديم الدائري، وهو نجم يحتضر تتخلص من طبقات الغاز، عن حلقاته الخارجية المركزية والمتحدة المركز الكبيرة. وبمقارنتها بصورة هابل السابقة، تصبح القوة الاستثنائية لـ JWST واضحة.

4. الصورة الأكثر ملونًا للكون

باستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء، يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجموعة مذهلة من المجرات المتلألئة في مجموعة المجرات MACS0416، التي تقع على بعد 4.3 مليار سنة ضوئية. تسمح هذه الصورة لعلماء الفلك بقياس توسع الكون من خلال تحليل التحولات في الأطوال الموجية.

5. كشف أسرار حلقات أورانوس

يقدم تلسكوب جونسون ويب الفضائي صورة لأورانوس، تظهر فيها حلقاته الـ13 الباهتة، المكونة من الجليد والغبار. يمكن رؤية إحدى عشرة حلقة، في حين لا يمكن ملاحظة الحلقتين الأخيرتين إلا عندما يميل الكوكب بشكل إيجابي نحو الأرض.

6. سماء القطب الشمالي تضيء بـ “غيوم قوس قزح”

تم التقاط هذه الصورة في جنوب النرويج، حيث توفر السحب القزحية المتلألئة المعروفة باسم السحب الستراتوسفيرية القطبية (PSCs) أو السحب اللؤلؤية عرضًا مذهلاً. يتم إنشاء هذه السحب الفريدة من خلال تناثر ضوء الشمس عبر بلورات الجليد الصغيرة المعلقة في الغلاف الجوي العلوي.

7. الكشف عن قلب سديم السرطان

أثناء الكشف عن أسرار سديم السرطان، يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي هيكله المعقد على خلفية الفراغ الأسود. يذهل هذا السديم البيضاوي بتفاصيله المعقدة من الخارج.

8. عرض ضوئي كوني مبهر

يلتقط تلسكوب هابل الفضائي عرضًا رائعًا للمجرات الصفراء والحمراء والزرقاء المتلألئة عبر الفضاء، مما يشبه عرض الضوء الساحر. تسمح هذه الصورة، الملتقطة بأدوات الأشعة تحت الحمراء في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لعلماء الفلك بدراسة العناقيد النجمية وشرائط الغبار داخل المشهد الكوني.

وبينما نواصل استكشاف أعماق الفضاء، تذكرنا هذه الصور المذهلة بجمال عالمنا المذهل. إنها بمثابة شهادة على فضول البشرية وسعينا المستمر لكشف الألغاز التي تكمن خارج كوكبنا.