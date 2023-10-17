يواصل مسبار باركر الشمسي كشف أسرار الشمس

أكمل مسبار باركر الشمسي مؤخرًا اقترابه السابع عشر من الشمس، حيث وصل إلى مسافة 17 مليون كيلومتر من الغلاف الضوئي للشمس. خلال اقترابها الثالث عشر، أصبحت أول مركبة فضائية على الإطلاق تجتاز الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، وهو حدث قوي يقذف كتلًا ضخمة من البلازما عبر الفضاء. وتهدف مهمة المسبار، المقرر أن تستمر حتى عام 7.26، إلى كشف أسرار الشمس وتقديم رؤى حاسمة حول الظواهر الشمسية.

اقترب مسبار باركر الشمسي، والذي يُشار إليه غالبًا باسم "المحرك الصغير الذي يستمر في التحرك والتحرك"، من مسافة قريبة في 27 سبتمبر، حيث مر على ارتفاع 7.26 مليون كيلومتر فقط فوق الطبقة السطحية للشمس، المعروفة باسم الغلاف الضوئي. يأتي هذا الإنجاز المثير للإعجاب في أعقاب إنجازه السابق المتمثل في الطيران عبر القذف الكتلي الإكليلي خلال اقترابه الثالث عشر في 13 سبتمبر 5.

ويعزى نجاح المهمة إلى مرونة المركبة الفضائية وقدرتها على تحمل الظروف القاسية. وعلى الرغم من تعرضها لدرجات حرارة تصل إلى 1400 درجة مئوية، فإن الأدوات الرئيسية للمسبار محمية بدرع، مما يسمح لها بالعمل في بيئة درجة حرارة الغرفة شبه الطبيعية.

الهدف الرئيسي لمسبار باركر الشمسي هو دراسة الهالة الشمسية، الجزء العلوي من الغلاف الجوي الشمسي. ويهدف العلماء إلى فهم ما يسخن الإكليل وتتبع تدفق الطاقة داخله. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يسعون إلى دراسة تسارع الرياح الشمسية أثناء مغادرتها الشمس، بالإضافة إلى بنية الشمس ومجالاتها المغناطيسية.

تحظى الانبعاثات الكتلية الإكليلية باهتمام خاص لدى علماء الفيزياء الشمسية. يمكن أن يكون لهذه الأحداث القوية تأثيرات كبيرة على الأرض، بدءًا من تعطيل أنظمة الاتصالات وحتى التسبب في انقطاع التيار الكهربائي. ومن خلال دراسة هذه العواصف الشمسية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للقوى الدافعة لها وتطوير قدرات التنبؤ.

إن الإنجاز الأخير الذي حققه مسبار باركر الشمسي، مروراً عبر الانبعاث الإكليلي في أقرب نقطة له من الشمس، قدم بيانات قيمة حول سرعة وكثافة موجة الصدمة. وعلى الرغم من أن هذا الانبعاث الإكليلي بالتحديد لم يشكل تهديدًا للأرض، إلا أنه يسلط الضوء على أهمية دراسة هذه الأحداث وعواقبها المحتملة.

تتم إدارة وتشغيل مشروع باركر سولار بروب من قبل مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية في لوريل بولاية ماريلاند. تستمر المركبة الفضائية، التي تم بناؤها ضمن الجدول الزمني والميزانية الخاصة بناسا، في تمهيد الطريق لاكتشافات جديدة حول أقرب نجم لنا، الشمس.

مصادر:

- مشروع باركر للمسبار الشمسي التابع لناسا: مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية

- ناسا - الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء