يلتقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة مذهلة لسديم أوريون

أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورة عالية الدقة لسديم أوريون التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. توفر هذه الصورة عرضًا تفصيليًا لسحابة الغبار والغاز التي تستضيف عملية تكوين النجوم.

وتتيح الصورة المتاحة للعرض على تطبيق ESASky للمستخدمين تكبير ومقارنة الصور الملتقطة بأطوال موجية مختلفة. تُظهر الصورة منطقة من سديم الجبار الداخلي وعنقود شبه المنحرف، ويبلغ عرضهما 4 سنوات ضوئية. وهذا أصغر قليلاً من المسافة بين الشمس وأقرب جار لها، بروكسيما سنتوري.

يقع سديم أوريون، المعروف أيضًا باسم ميسييه 42، بالقرب من كوكبة حزام أوريون، وهو أحد ألمع السدم في السماء. ويهتم العلماء بشكل خاص بدراسة تكوين النجوم في هذه المنطقة. إن سحب الغبار والغاز المضيئة هي نتيجة للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من النجوم الشابة والساخنة التي تولد داخل السديم.

في وسط سديم أوريون توجد مجموعة من النجوم الشابة والمشرقة تسمى الكتلة شبه المنحرفة. تصل كتلة بعض هذه النجوم إلى 30 مرة كتلة شمسنا. يساهم وجود هذه النجوم الضخمة في الخصائص الفريدة للسديم.

بالإضافة إلى التقاط جمال سديم أوريون، حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا اكتشافًا غير متوقع. لاحظ العلماء وجود 150 جسمًا عائمًا داخل السديم، بعضها في أزواج. هذه الأجسام، المعروفة باسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري (JuMBOs)، تشبه الكواكب المارقة التي لا تدور حول نجم. إن وجود هذه الأجسام يتحدى النظريات الحالية لتكوين الكواكب والنجوم.

يشير اكتشاف الأجسام الضخمة إلى أنه قد تكون هناك جوانب من تكوين الكواكب لم يفهمها العلماء بعد. سيوفر المزيد من البحث والتحليل لهذه الأجسام رؤى قيمة حول تكوين وتطور أنظمة الكواكب.

بشكل عام، قدم لنا تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورة رائعة لسديم أوريون وعمق فهمنا لتكوين النجوم والكواكب. وبينما نواصل استكشاف اتساع الفضاء، ليس هناك شك في أن المزيد من الاكتشافات الرائعة تنتظرنا.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

- اوقات نيويورك